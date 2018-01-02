Спикер парламента Молдавии заявил, что подпишет указы о назначении министров вместо Додона

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Председатель парламента Молдавии Андриан Канду подпишет указы о назначении новых членов правительства вместо президента страны Игоря Додона.

«Конституционный суд как гарант конституции разрешил институциональную блокаду, которую устроил президент Игорь Додон своим решением игнорировать положения основного закона. В качестве временно исполняющего обязанности президента я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге», — приводит слова Канду сайт молдавского парламента.

Когда это произойдёт, не уточняется.

Ранее КС Молдавии постановил, что спикер парламента или премьер-министр могут вместо главы государства назначить членов правительства. 

Додон раскритиковал это решение, отметив, что «КС окончательно перешёл в серую зону демократии и правового государства».

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