«Вмешательство во внутренние дела»: почему правительство Молдавии готово отдать власть «иностранным силам»

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью RT заявил, что ЕС вмешивается во внутренние дела республики. По его словам, правящая «проевропейская» коалиция намерена «сдать власть иностранцам». Ранее премьер-министр страны Павел Филип говорил о возможности привлечения европейских функционеров к формированию нового правительства после назначенных на осень 2018 года парламентских выборов. Додон требует, чтобы глава кабмина подал в отставку. Как Запад пытается подорвать суверенитет Кишинёва, выяснял RT.

Неконституционный шаг

Президент Молдавии Игорь Додон назвал «серьёзным нарушением суверенитета» страны предложение премьер-министра республики Павла Филипа после назначенных на осень 2018 года парламентских выборов сформировать правительство при посредничестве функционеров ЕС.

«То, что предлагает Филип, — это способ вовлечь ЕС в переговоры о формировании следующего правительства, а это неконституционно, — отметил Додон на своей странице в Facebook. — Происходит то, о чём я говорил много раз: европейцы готовят новый АЕИ (Альянс европейской интеграции. — RT), хотят создать правоцентристское большинство, как делали раньше».

Игорь Додон

Facebook

© Igor Dodon

«Я считаю, что это вмешательство во внутренние дела Молдавии, когда премьер-министр обращается к внешним партнёрам, чтобы они поспособствовали объединению проевропейских сил против президента — против меня и против Партии социалистов», — заявил в интервью RT Игорь Додон.

Ранее премьер-министр Молдавии Павел Филип в интервью изданию Tribuna.md заявил, что Евросоюз мог бы помочь создать в Молдавии правящую коалицию.

«Партнёры из ЕС могли бы оказать посредничество при заключении соглашения между проевропейскими силами», — отметил глава правительства.

В настоящее время в Молдавии президент и правительство представляют разные политические силы. Правительство сформировано созданной по результатам парламентских выборов 2014 года коалицией либеральных партий, которые являются сторонниками интеграции страны в ЕС, во главе с Демократической партией Молдавии олигарха Влада Плахотнюка. Президент Игорь Додон, выступающий за нейтралитет республики и сотрудничество со странами ЕАЭС, был избран от Партии социалистов в 2016-м.

Предвыборная интрига

Очередные парламентские выборы, которые должны состояться в конце 2018 года, могут принести социалистам контроль над парламентом, а значит и правительством. Согласно различным опросам общественного мнения, они могут получить свыше 50% голосов избирателей. Поскольку Молдавия — парламентская республика, это будет означать, что партия, скептически воспринимающая перспективы вхождения в ЕС и дружественно настроенная по отношению к России, получит рычаги реальной власти, которых она пока лишена.

Поддержка населением трёх партий, составляющих нынешнюю правящую коалицию, — Демократической, Либерально-демократической и Либеральной — крайне низка. Из них лишь демократы могут рассчитывать на преодоление 6-процентного барьера. В то же время есть ещё одна политическая сила, имеющая поддержку до 25% жителей страны и выступающая за вхождение в ЕС, но она пока отказывается создавать альянс с правящей коалицией. Это партия «Действие и Солидарность». Её возглавляет экс-министр просвещения Молдовы Майя Санду — главный соперник Додона на президентских выборах 2016 года. Кроме того, на грани 6% балансирует ещё одна либеральная сила — партия «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе.

«Это открытый призыв к созданию коалиции между правящей ДПМ и «проевропейской оппозицией» в лице Майи Санду и Андрея Нэстасе», — заявил в беседе с RT эксперт Изборского клуба Молдавии Владимир Букарский.

По словам Игоря Додона, согласно всем опросам Партия социалистов выиграет следующие выборы, поэтому сейчас «оказываются попытки надавить через Брюссель на мелкие оппозиционные проевропейские партии».

Против промолдавского большинства

По мнению Игоря Додона, лучшим выходом для главы нынешнего правительства, после того как он открыто призвал ЕС к вмешательству во внутренние дела страны, была бы отставка.

«Проевропейцы обвиняют нас в дружеских отношениях с Россией, а сами прямо приглашают европейских комиссаров формировать правительство после выборов. Было бы хорошо, если бы господин Филип рассмотрел возможность почётной отставки сейчас, после того, как заявил, что готов уступить правление иностранным силам», — подчеркнул молдавский президент в своём Facebook.

Павел Филип

Twitter

© filip_pavel

По словам Букарского, структуры ЕС постоянно вовлечены в политический процесс в Молдавии.

«Нет ни одного прозападного политического деятеля Молдавии, кто не обращался бы за поддержкой, жалобой и советом в те или иные структуры ЕС и Совета Европы», — отмечает эксперт.

Он добавил, что особенно активно различные европейские политики посещали Молдавию в период существования двух предыдущих «Альянсов за евроинтеграцию», когда пост премьер-министра занимал Влад Филат. В 2016 году он был приговорён к девяти годам лишения свободы за воровство и коррупцию.

О стойких традициях вмешательства Евросоюза во внутренние дела Республики Молдова говорит и Игорь Додон.

«В 2009, 2010 и 2014 годах проевропейские альянсы создавались при содействии европейских партнёров, они всегда пытались слепить эти альянсы исходя не из нужд молдавского народа, а из геополитических интересов Запада, чтобы ни в коем случае не было промолдавского большинства, а было проевропейское», — заявил в интервью RT президент Молдавии.

Как подчёркивает Букарский, показательно, что в мае 2013 года, когда «проевропейская» коалиция «затрещала по швам» и возникла угроза победы на выборах левых сил, «спасать правящую коалицию в Кишинёв отправился еврокомиссар по расширению и добрососедству Штефан Фюле».

Эксперт отмечает, что до сих пор в ЕС работает так называемая «Группа поддержки европейского действия Молдовы», в работе которой принимают участие 20 министров иностранных дел стран ЕС, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства и заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС.

«Это всё равно что создать «Группу поддержки евразийского действия Молдовы», в которую вошли бы министры иностранных дел России, Белоруссии и Казахстана, а также председатель Евразийской экономической комиссии», — заявил Букарский.

«США проявляют активность»

3 мая 2018 года на заседании Совета по ассоциации Молдавия — ЕС, в котором принимал участие премьер страны Павел Филип, обсуждались вопросы реформирования избирательной системы.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Совета ЕС, была подчёркнута необходимость «улучшения осведомлённости населения об ощутимых преимуществах сотрудничества с ЕС и противодействия дезинформации». Днём ранее в интервью Tribuna.md Филип призвал Брюссель к мониторингу информационного пространства Молдовы в целях противодействия «российским медийным атакам».

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В ноябре 2017 года RT сообщал о рекомендациях аналитического центра Европарламента о необходимости «обновления политических элит» в Молдавии. Кроме того, ЕС выделяет деньги на реформу госуправления в стране, ужесточение контроля на границе Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, а также на пропаганду идей присоединения к Евросоюзу. В свою очередь, экс-президент соседней Румынии Траян Бэсеску, страны — члена ЕС, активно ведёт в Молдавии кампанию за переход под управление Бухареста.

Соединённые Штаты также не бездействуют. В течение последнего года в Вашингтоне заявляли о намерениях активно сотрудничать с силовыми структурами Молдавии, в частности, предлагали построить новые объекты на военной базе неподалёку от села Бульбоака, а также намеревались выделить средства на работу с местным населением по линии «Агентства США по международному развитию». Ещё одна недавняя инициатива американцев — грант на создание телевизионного контента с целью переориентации молдавской аудитории с российских телепрограмм на американские.

«США, безусловно, проявляют активность. В первую очередь это касается посла США в Молдавии Джеймса Петтита, который не только комментирует события внутриполитической жизни страны, но и делает политические призывы. В частности, он призывал к скорейшему принятию закона «о противодействии российской пропаганде», по которому была прекращена трансляция в Молдавию российских информационно-аналитических передач, — отмечает Букарский. — Он, как и его предшественники, послы США, постоянно участвует в открытии фестивалей секс-меньшинств и возглавляет колонну ЛГБТ на улицах Кишинёва».

По словам Игоря Додона, сейчас главное для его партии — одержать победу на предстоящих выборах, тогда правительство социалистов получит возможность бороться с попытками нарушить суверенитет страны.

«Мы серьёзно готовимся к парламентским выборам и намерены на них победить. Если будут попытки опять вмешаться, у нас есть разные сценарии, как противостоять этому», — заявил в интервью RT президент Молдавии.