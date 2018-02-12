Программный подход: как запрет Молдавии на трансляцию российских телепередач повлияет на отношения с Москвой

В Молдавии вступил в силу запрет на трансляцию российских информационно-аналитических телепередач. Об этом сообщили в Координационном совете по телевидению и радио (КСТР) страны. Теперь ведомство намерено устраивать внезапные проверки телекомпаний на предмет соблюдения новых норм. Закон был принят парламентом вопреки воле президента Игоря Додона. Не поддержали его и две трети молдаван. В России вступление закона в силу назвали недружественным шагом, который может повлечь ответные действия. Об очередном шаге Кишинёва на пути ухудшения отношений с Москвой — в материале RT.

Российские телепрограммы в Молдавии теперь под запретом. Соответствующий закон начал действовать с понедельника, 12 февраля, сообщил Координационный совет по телевидению и радио страны.

«Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования в Официальном вестнике Молдавии, то есть 12 февраля», — цитирует РИА новости сообщение.

С сегодняшнего дня Совет также собирается проводить внезапные проверки местных телеканалов на предмет выполнения требований. Об этом заявил председатель КСТР Драгош Викол.

«Это будет внезапный мониторинг, чтобы телеканалы не знали, когда мы будем их проверять. И мы сделаем это очень быстро», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что координационный совет также собирается утвердить новые сетки вещания, чтобы не допустить туда российского контента.

Перекройка эфира

При этом до 9 февраля вещатели должны были представить КСТР генеральную концепцию своего программного комплекса, которая была бы разработана в соответствии с новым законом. В случае, если трансляция российских передач всё-таки продолжится, то нарушителям грозят штрафы.

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При первом непослушании вещателю придётся заплатить 40—70 тыс. леев ($2,35—$4,1 тыс.), за повторное нарушение уже грозит штраф от 70 до 100 тыс. леев ($4,1—$5,9 тыс.). У телеканала может быть отобрана лицензия. Однако оговаривается, что крайняя мера может быть применена «только после последовательного применения (финансовых. — RT) санкций».

При этом, как ранее отмечал депутат-демократ Сергей Сырьбу, ограничения касаются только информационно-аналитических программ, и законопроект «никоим образом не повлияет на ретрансляцию на территории Молдовы развлекательных программ или других программ иностранных телеканалов, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении».

Сделать выводы

В России сочли вступивший в силу закон дискриминационным. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, молдавские власти ограничивают своих граждан в базовых правах — лишают свободы получения информации.

«Считаем неправильным, что молдавские власти пошли по пути ограничения информации для своих граждан. Это свидетельствует от том, что им есть чего бояться. Видно, опасаются, что граждане узнают о различных коррупционных и других вещах, в которых замешаны те, кто сейчас приближен к власти, и сделают свои выводы на предстоящих выборах», — заявил он в комментарии RT.

Депутат также отметил, что в Москве считают этот шаг недружественным, однако ответные меры пока не обсуждались.

«Пока никаких конкретных ответных шагов мы не обсуждали. Но это, конечно, недружественный шаг со стороны молдавских властей. Свободу СМИ и свободу слова ведь никто не отменял», — подытожил Морозов.

«Румынизация Молдавии»

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает, что отчасти этот запрет стал заказом со стороны Румынии.

«В этом запрете прежде всего заинтересованы Румыния и националистическое крыло элиты Молдавии. Сегодня Молдавия — это страна, в которой есть две культуры: русско-молдавская и румынская. И задача Румынии в том, чтобы была лишь вторая. Румынии необходима румынизация Молдавии. Поскольку именно изменение культуры во многом определяет изменение политики. Румынские программы, радио и газеты были в Молдавии даже в советское время, не говоря о постсоветском. И этот запрет говорит лишь об одном — в честном поединке они проиграли», — рассказал он RT.

Мнение Журавлёва разделяет и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Готовится передача Молдавии под протекторат Румынии, а потом и поглощение Молдавии Румынией. А для того, чтобы это процесс не вызывал возмущения у населения, те СМИ, которые разъясняют, что происходит на самом деле, были подвергнуты запрету. То есть мы имеем дело с продлением информационной войны. К свободе слова и демократическим ценностям это не имеет никакого отношения», — заявил RT Мухин.

Парламент Румынии в Бухаресте

Reuters

Сами же авторы запрета — Демократическая партия — считают, что их инициатива направлена «на борьбу с пропагандой и манипулированием из-за границы, которые могут нанести серьёзный вред информационной безопасности государства и его граждан».

В обход президента

Стоит отметить, что закон был утверждён 10 января спикером парламента Молдавии Андрианом Канду вопреки запрету президента страны Игоря Додона. Тот дважды отклонял документ, аргументируя своё решение тем, что он противоречит общеевропейским нормам свободы слова и выражения, а также конституционному праву граждан на доступ к информации. Конституционный суд Молдавии, однако, разрешил утверждение закона в обход избранного главы государства.

При этом более половины молдаван придерживались взглядов Додона. По данным социологического опроса Vox Populi, представленного молдавской Ассоциацией социологов и демографов, 64,2% респондентов выступили против ограничений российских передач, 9,5% не стали отвечать на данный вопрос и лишь 16,3% опрошенных поддержали введение запрета.

«Абсолютное большинство опрошенных против этих действий, за высказались всего 16%. Каждый пятый не смог ответить на поставленный вопрос», — подвёл итоги социолог Виктор Мокану на пресс-конференции.

В контексте противостояния

Запрет на российские передачи стал новым витком в напряжённых отношениях президента и правительства страны, которые усугубились в свете предстоящих парламентских выборов. Игорь Додон отстаивает пророссийский вектор развития страны в плане укрепления сотрудничества между странами. Его курс поддерживают и 35,3% молдаван, готовых отдать свои голоса Партии социалистов, которой ранее руководил Додон.

Им противостоят проевропейски настроенные парламент и правительство, которые за минувший год позволили себе ряд выходок в отношении России. В частности, несколько раз высылались из страны российские журналисты, политологи и деятели культуры. А сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии вице-премьер Дмитрий Рогозин и вовсе был объявлен персоной нон-грата.

Однако властные устремления разделяет меньше половины жителей Молдавии. В частности, как показал опрос, в случае организации всенародного референдума по вступлению в НАТО 59,6% проголосовали бы против этого шага.