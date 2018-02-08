Президент Молдавии назвал провокацией новую антироссийскую декларацию

Президент Молдавии Игорь Додон назвал антироссийскую декларацию парламента страны провокацией, целью которой является «вынудить российскую сторону на ответные и равнозначные действия».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодняшнее заявление парламента представляет собой наиболее неуравновешенный антироссийский жест на высшем уровне за последние 25 лет... Все эти систематические и преднамеренные провокации преследуют цель вынудить российскую сторону на ответные равнозначные действия в адрес нашей страны», — отметил он.

При этом Додон добавил, что надеется на то, что подобные действия не скажутся на отношениях с Россией.

«Уверен, что эти провокационные действия в адрес нашего восточного партнёра прекратятся в конце этого года, и тогда мы восстановим в полном объёме наше стратегическое партнёрство с Россией», — написал он.

Отмечается, что таким образом глава страны прокомментировал документ, в котором Россию обвиняют во «вмешательстве» во внутренние дела Молдавии и «оскорбительных заявлениях» в адрес властей государства.

Ранее Додон заявил «Известиям», что вопрос евроинтеграции отдаляет Кишинёв от решения приднестровского вопроса.