Додон пообещал не допустить дестабилизации ситуации в Молдавии
«Объединение с Румынией подразумевает гражданскую войну. Мы, государственники, никому не позволим ликвидировать Республику Молдова», — заявил Додон.
Как он допускает, некоторые силы, понимающие, что проигрывают выборы, «преднамеренно разрабатывают этот сценарий и хотят дестабилизировать ситуацию».
Однако президент Молдавии отметил, что «у них ничего не выйдет».
Ранее Додон заявил, что будет «всеми законными способами» препятствовать включению в Конституцию Молдавии пункта о евроинтеграции.