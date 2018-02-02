Додон пообещал не допустить дестабилизации ситуации в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу «НТВ Молдова» заявил, что не допустит дестабилизации ситуации в республике. Отрывки выступления политика опубликованы в его Facebook.

«Объединение с Румынией подразумевает гражданскую войну. Мы, государственники, никому не позволим ликвидировать Республику Молдова», — заявил Додон.

Как он допускает, некоторые силы, понимающие, что проигрывают выборы, «преднамеренно разрабатывают этот сценарий и хотят дестабилизировать ситуацию».

Однако президент Молдавии отметил, что «у них ничего не выйдет».

Ранее Додон заявил, что будет «всеми законными способами» препятствовать включению в Конституцию Молдавии пункта о евроинтеграции.