Додон пообещал не допустить дестабилизации ситуации в Молдавии

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Президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу «НТВ Молдова» заявил, что не допустит дестабилизации ситуации в республике. Отрывки выступления политика опубликованы в его Facebook.

«Объединение с Румынией подразумевает гражданскую войну. Мы, государственники, никому не позволим ликвидировать Республику Молдова», — заявил Додон. 

Как он допускает, некоторые силы, понимающие, что проигрывают выборы, «преднамеренно разрабатывают этот сценарий и хотят дестабилизировать ситуацию».

Однако президент Молдавии отметил, что «у них ничего не выйдет».

Ранее Додон заявил, что будет «всеми законными способами» препятствовать включению в Конституцию Молдавии пункта о евроинтеграции. 

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