Додон намерен препятствовать включению в Конституцию пункта о евроинтеграции

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен «всеми законными способами» препятствовать включению в Конституцию страны пункта о том, что её стратегической целью является европейская интеграция.

«Рассматриваю данную инициативу Демократической партии, равно как и вердикт со стороны правительства, как провокацию, направленную на дальнейший раскол молдавского общества», — написал он в Facebook.

Он добавил, что «любые поправки в Конституцию, касающиеся геополитического вектора страны или иных важнейших вопросов, может принимать только народ на референдуме».

Ранее сообщалось, что правительство Молдавии одобрило внесение в Конституцию страны пункта касательно того, что стратегической целью для республики является европейская интеграция. 

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