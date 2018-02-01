Додон намерен препятствовать включению в Конституцию пункта о евроинтеграции

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен «всеми законными способами» препятствовать включению в Конституцию страны пункта о том, что её стратегической целью является европейская интеграция.

«Рассматриваю данную инициативу Демократической партии, равно как и вердикт со стороны правительства, как провокацию, направленную на дальнейший раскол молдавского общества», — написал он в Facebook.

Он добавил, что «любые поправки в Конституцию, касающиеся геополитического вектора страны или иных важнейших вопросов, может принимать только народ на референдуме».

Ранее сообщалось, что правительство Молдавии одобрило внесение в Конституцию страны пункта касательно того, что стратегической целью для республики является европейская интеграция.