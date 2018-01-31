Правительство Молдавии одобрило внесение в Конституцию пункта о евроинтеграции

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Правительство Молдавии одобрило внесение в Конституцию страны пункта касательно того, что стратегической целью для республики является европейская интеграция. Об этом сообщается на сайте молдавского кабмина.

«Кабинет министров дал сегодня позитивное заключение по законодательной инициативе о дополнении Конституции, подчеркнув стремление страны к европейской интеграции и продвижение ориентира Молдавии на европейское демократическое ценностное пространство», — говорится в сообщении.

11 декабря КС Молдавии дал положительное заключение по законодательной инициативе о внесении в Конституцию страны пункта, согласно которому стратегической целью для республики является евроинтеграция.

Президент страны Игорь Додон выступил против внесения в Конституцию этого положения.

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