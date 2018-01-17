Додон выступил за взвешенную политику в отношениях с Россией и ЕС
Президент Молдавии Игорь Додон выступил за проведение взвешенной политики в отношении Москвы и Брюсселя.
Об этом он написал в своём Facebook.
«Молдова должна сохранять и развивать партнёрство с Европейским союзом, восстанавливая при этом хорошие отношения с Российской Федерацией», — отметил Додон.
Ранее Додон заявил, что в стратегическом партнёрстве с Россией страна может решить большинство своих проблем.
Кроме того, он признал, что шансы Молдавии на вступление в Евросоюз в ближайшие десятилетия равны нулю.
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