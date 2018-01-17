Додон выступил за взвешенную политику в отношениях с Россией и ЕС

Президент Молдавии Игорь Додон выступил за проведение взвешенной политики в отношении Москвы и Брюсселя.

Об этом он написал в своём Facebook.

«Молдова должна сохранять и развивать партнёрство с Европейским союзом, восстанавливая при этом хорошие отношения с Российской Федерацией», — отметил Додон.

Ранее Додон заявил, что в стратегическом партнёрстве с Россией страна может решить большинство своих проблем.

Кроме того, он признал, что шансы Молдавии на вступление в Евросоюз в ближайшие десятилетия равны нулю.