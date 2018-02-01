Додон рассказал, как намерен препятствовать включению в Конституцию пункта о евроинтеграции

Президент Молдавии Игорь Додон в разговоре с RT рассказал, каким образом намерен препятствовать включению в Конституцию пункта о европейской интеграции.

«Ставить на голосование проект изменения закона можно только через шесть месяцев после того, как его рассмотрит конституционный суд. То есть реально ставить на голосование этот проект в парламенте можно будет где-то в июне. У президента есть возможность блокировать примерно месяц-полтора принятие этого закона. Первый раз можно его развернуть, а второй раз — не подписать. Это около 40-45 дней. Мы этим воспользуемся. И я думаю, что нынешний состав парламента просто не успеет ещё раз проголосовать за этот проект. Потому что в июле могу принять решение о роспуске парламента, поскольку осенью у нас должны быть очередные парламентские выборы», — сказал Додон.

Он отметил, что стремление ныне правящей Демократической партии закрепить в Конституции пункт о евроинтеграции представляет собой желание показать чиновникам из Брюсселя свою проевропейскую направленность.

«Хотя уже никто из чиновников в Брюсселе этому не верит. Поскольку за два года правления именно этой и других проевропейских партий вектор евроинтеграции Молдавии потерпел полное фиаско. И у них стало в два раза меньше сторонников, чем было в 2009 году. Поэтому сколько ни говори «халва», слаще от этого не будет», — полагает президент Молдавии.

Возможное включение в Конституцию пункта о евроинтеграции не повлияет на отношения России и Молдавии, подчеркнул Додон, поскольку попытка принять этот закон представляет собой скорее декларативный пиар-ход.

Ранее Игорь Додон заявил о намерении «всеми законными способами» препятствовать включению в Конституцию страны пункта о том, что её стратегической целью является европейская интеграция.