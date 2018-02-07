Додон заявил, что вопрос евроинтеграции отдаляет Кишинёв от решения приднестровского вопроса

Короткая ссылка
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что предложение о включении в конституцию Молдавии пункта о евроинтеграции отдаляет Кишинёв от решения приднестровского вопроса, а также отметил, что постарается заблокировать эту инициативу до новых выборов в парламент.

«При всех декларациях правящее большинство не заинтересовано в решении приднестровского вопроса. Заявления они делают, но по разным причинам желания реально двигаться быстрее у них нет. Они понимают: интеграция Приднестровья — это более 300 тыс. дополнительных голосов в конституционном поле Молдовы, которые их не поддержат», — рассказал политик газете «Известия».

Он отметил, что декларации о включении в конституцию пункта о евроинтеграции — это попытка прозападных сил перетянуть на свою сторону часть неопределившихся избирателей в преддверии выборов в парламент.

Ранее Додон заявил, что не допустит дестабилизации ситуации в республике.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Молдавия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru