Додон заявил, что вопрос евроинтеграции отдаляет Кишинёв от решения приднестровского вопроса

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что предложение о включении в конституцию Молдавии пункта о евроинтеграции отдаляет Кишинёв от решения приднестровского вопроса, а также отметил, что постарается заблокировать эту инициативу до новых выборов в парламент.

«При всех декларациях правящее большинство не заинтересовано в решении приднестровского вопроса. Заявления они делают, но по разным причинам желания реально двигаться быстрее у них нет. Они понимают: интеграция Приднестровья — это более 300 тыс. дополнительных голосов в конституционном поле Молдовы, которые их не поддержат», — рассказал политик газете «Известия».

Он отметил, что декларации о включении в конституцию пункта о евроинтеграции — это попытка прозападных сил перетянуть на свою сторону часть неопределившихся избирателей в преддверии выборов в парламент.

Ранее Додон заявил, что не допустит дестабилизации ситуации в республике.