США намерены переориентировать аудиторию молдавского ТВ на американские программы

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Посольство США в Молдавии опубликовало грант, с которым ознакомился RT, на создание развлекательного телевизионного контента с целью повысить качество ТВ в стране.

«Предоставление американского телевизионного контента и телеформатов должно привести к переориентации молдавской аудитории с российских программ и форматов на американские и стать доказательством положительного эффекта геополитической переориентации с точки зрения качества создаваемой и ретранслируемой телепродукции», — говорится в документе.

США намерены содействовать тому, чтобы американские передачи «занимали ведущие позиции в рейтингах» на телевидении Молдавии. В настоящее время самыми популярными программами являются именно российские.

«На местном телевизионном рынке всё так же преобладает ретранслируемый и/или локализованный развлекательный контент из России. Этому способствуют его высокое качество и невысокая стоимость по сравнению с преимущественно низкокачественной телевизионной продукцией местного производства и качественными, но дорогостоящими западными телеформатами и развлекательными программами», — отмечается в документе.

В конце марта стало известно, что Соединённые Штаты выделят $35 млн на повышение профессионализма журналистов на Украине.

Подробнее — в материале RT.

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