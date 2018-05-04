Додон считает, что Россия и Запад найдут общие точки после инаугурации Путина

Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova заявил, что Россия и страны Запада могут прекратить геополитическое противостояние после президентской инаугурации Владимира Путина.

«Я думаю, что Россия и Запад после инаугурации Владимира Путина будут искать общие точки, потому что противостояние, которое сейчас происходит, никому не выгодно — нельзя своего геополитического оппонента загонять в угол. Я думаю, что все стороны хотят договориться», — цитирует Додона РИА Новости.

По его словам, Молдавия заинтересована в этом диалоге, поскольку заинтересована в развитии отношений, как с Россией, так и с ЕС и США.

«Нам этот диалог выгоден, так больше шансов, что нас не будут трогать и мешать, а помогут решить приднестровскую проблему. Я надеюсь, что диалог начнётся», — пояснил президент Молдавии.

7 мая в 12:00 начнётся церемония инаугурации президента России Владимира Путина.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о бесперспективности «игры в одни ворота» с Россией.