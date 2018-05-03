Лавров заявил о бесперспективности «игры в одни ворота» с Россией

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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу Panorama заявил, что «игра в одни ворота» с Россией бесперспективна.

По его словам, Россия готова к «кропотливой работе со всеми в интересах укрепления международной и региональной безопасности и стабильности, продвижения положительной двусторонней повестки дня».

«Понятно, что с некоторыми вести дела непросто. Особенно трудно с теми, кто отрицает верховенство международного права и делает выбор в пользу шантажа, угроз и провокаций», — добавил министр.

По его словам, из-за этого проблемы в межгосударственных отношениях множатся, а «пространство для конструктивного взаимодействия сужается».

«Международная жизнь — улица с двусторонним движением. Игра в одни ворота с Россией бесперспективна. Надеемся, что это рано или поздно осознают. Прежде всего в США», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что на Западе могли перевестись специалисты по России.

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