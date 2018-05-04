Суд обязал бывшего молдавского министра извиниться за русофобские заявления

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В Молдавии суд обязал бывшего министра транспорта и дорожной инфраструктуры республики Юрия Киринчука принести извинения за дискриминационные выражения в адрес русского народа. Об этом информирует Sputnik-Moldova.
Суд обязал бывшего молдавского министра извиниться за русофобские заявления
  • РИА Новости
  • © Мирослав Ротарь

По данным агентства, в октябре 2016 года Киринчук опубликовал в своём блоге запись, в которой содержалось несколько оскорбительных выражений в адрес русских. Его высказывания осудили посольство России в Молдавии и ряд организаций. Несколько активистов подали против него иск в суд. 

«Обязать Юрия Киринчука принести публичные извинения посредством тех же средств массовой информации, с помощью которых он распространил дискриминационные утверждения. Текст следующий: «Приношу публичные извинения русским за дискриминационную по этническому критерию речь, изложенную 12 октября 2016 года», — говорится в решении суда. 

Отмечается, что сам Киринчук на заседание не явился. 

В апреле 2017 года сообщалось, что министра транспорта Молдавии задержали по делу о коррупции. 

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