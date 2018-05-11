Путин встретится с главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьером Армении
- РИА Новости
«В понедельник состоится саммит ЕАЭС, будут двусторонние встречи у президента Путина и с Пашиняном, и с Жээнбековым, и с Лукашенко, и с Назарбаевым», — заявил Песков.
Он добавил, что повестка дня будет «достаточно напряжённая».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.
Также сообщалось, что Лукашенко обсудит с Путиным проблемные вопросы.