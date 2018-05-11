Путин встретится с главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьером Армении

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе в Сочи на саммите ЕАЭС встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко, главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Путин встретится с главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьером Армении
  • РИА Новости

«В понедельник состоится саммит ЕАЭС, будут двусторонние встречи у президента Путина и с Пашиняном, и с Жээнбековым, и с Лукашенко, и с Назарбаевым», — заявил Песков.

Он добавил, что повестка дня будет «достаточно напряжённая».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

Также сообщалось, что Лукашенко обсудит с Путиным проблемные вопросы.

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