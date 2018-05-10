«Готов вести переговоры»: о чём говорил Пашинян в ходе своего первого официального визита на посту премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи. Глава кабмина назвал искренним и конструктивным телефонный разговор с Путиным, выразив надежду на позитивное развитие отношений двух стран. Заявление премьера Армении было сделано в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), куда он прибыл с официальным визитом. Пашинян пообещал оказывать безоговорочную поддержку НКР и сообщил о готовности вести переговоры с Азербайджаном по урегулированию карабахского конфликта. Кроме того, глава Армении затронул тему Турции, отметив, что считает возможным восстановление дипломатических отношений с Анкарой без предварительных условий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что он проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 14 мая. Встреча лидеров двух стран состоится на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдёт в Сочи.

По словам главы кабмина, в ходе телефонного разговора с Путиным 8 мая он подчеркнул, что армяно-российский стратегический альянс должен развиваться в рамках ЕАЭС и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Я должен сказать, что состоялся очень искренний и конструктивный разговор. Мы договорились продолжить этот разговор в рамках саммита ЕАЭС, который состоится 14 мая», — цитирует Пашиняна «Арменпресс».

«Конечно, все государства-члены должны подумать о том, чтобы повысить эффективность участия в этих организациях. Я имею в виду, что торговый оборот должен расти таким образом, чтобы результаты увеличения этого экономического объёма были заметны и ощутимы для наших граждан. Конечно, мы ожидаем только позитивных изменений в армяно-российских отношениях», — добавил Пашинян.

Напомним, во вторник, 8 мая, в ходе телефонного разговора с Пашиняном российский лидер поздравил его с избранием на должность премьер-министра и пожелал успехов на этом ответственном государственном посту.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений. Подчёркнута готовность к партнёрскому взаимодействию в многосторонних и интеграционных объединениях, прежде всего в рамках ЕАЭС и ОДКБ», — сообщили в Кремле.

Вопрос Нагорного Карабаха

Пашинян сделал заявление о нацеленности на укрепление российско-армянских отношений, находясь со своим первым официальным визитом в должности премьера в Степанакерте — столице непризнанной Республики Арцах (Нагорно-Карабахской республики, НКР).

На встрече с президентом НКР Бако Саакяном глава армянского правительства выразил «полную и безусловную поддержку» Республике Арцах, отметив исключительную важность продолжения переговорного процесса по карабахской проблеме, который будет учитывать право народа Арцаха на самоопределение.

«Я заявил, что готов вести переговоры с президентом Азербайджана в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, но также считаю, что этот переговорный формат не может считаться полноценным, поскольку в нём пока не участвует одна из полноценных сторон конфликта — руководство Арцаха», — заявил Пашинян.

По его словам, именно это является одной из причин, по которой переговоры по урегулированию нагорнокарабахского вопроса до сих пор не дали желаемых результатов.

«Мы верны исключительно мирному урегулированию вопроса и осуждаем какие-либо действия или угрозы по применению силы. Нет никаких сомнений, что правительство Армении приложит все возможные усилия для защиты интересов Республики Арцах и её народа, в том числе на международной арене. Но думаю, что интересы Республики Арцах и её народа на международной арене наилучшим образом защитят именно власти Арцаха. Следовательно, наши усилия должны быть направлены на скорейшее международное признание Республики Арцах и её руководства», — подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что международное признание НКР может привести к объединению Армении и Арцаха, если народы этих стран примут такое решение.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Республики Арцах Бако Саакян

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Комментируя слова Пашиняна, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил РИА Новости, что Баку готов к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, и призвал Пашиняна не повторять ошибок предыдущих властей Армении.

«Мы всё ещё надеемся, что новое политическое руководство Армении не будет повторять ошибок своих предшественников, будет проводить здоровую политику и постарается создать цивилизованные отношения для мирного сосуществования с соседями», — заявил Гаджиев.

«Урегулирование конфликта послужит обеспечению продолжительного мира и безопасности в регионе, созданию возможностей для многостороннего регионального сотрудничества, которыми в первую очередь воспользуется армянский народ», — подчеркнул дипломат.

«Так что мяч на поле армянской стороны, и не стоит заново изобретать велосипед. Ещё раз хочу подчеркнуть, что Азербайджан полностью готов к субстантивным переговорам при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе существующей повестки для скорейшего урегулирования конфликта», — подытожил Гаджиев.

Восстановление дипотношений с Турцией

В ходе визита в Степанакерт премьер-министр Армении также заявил, что Ереван готов без предварительных условий наладить отношения с Анкарой.

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«Предварительные условия выдвигает Турция. И это нелогично, так как они обусловлены отношениями с третьей страной (Азербайджаном. — RT). А Армения готова наладить связи и установить дипотношения с Турцией без предусловий, придерживаясь политики международного признания геноцида армян», — отметил Пашинян.

При этом, по его словам, необходимость признания прежде всего связана с предотвращением новых случаев геноцида.

В среду, 9 мая, также состоялись телефонные переговоры армянского премьера с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Она обсудила с Пашиняном укрепление связей республики с Евросоюзом и пригласила его при первой возможности посетить Брюссель.

«Обе стороны отметили важность партнёрства между Европейским союзом и Арменией и выразили надежду на личную встречу, при этом верховный представитель пригласила премьер-министра в Брюссель при первой возможности», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ЕС.

В ходе разговора обсуждалось и урегулирование карабахской проблемы, мирное разрешение которой, по словам Могерини, остаётся одним из приоритетов для Евросоюза.