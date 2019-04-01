40 лет санкций: как Иран сохранил независимую политику после Исламской революции

40 лет назад на политической карте мира возникло новое государство — Исламская Республика Иран. Его появлению предшествовала революция, в результате которой был свергнут прозападный режим шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. В Иране установился теократический государственный строй, который характеризуется лидирующей ролью духовенства. Отличительной чертой новой власти стала независимая внешняя политика. Несмотря на жёсткое санкционное давление США за годы существования ИРИ, страна превратилась в новый центр силы на Ближнем Востоке, оппозиционный Вашингтону, его союзникам и крупным суннитским державам. По словам экспертов, агрессивная американская политика лишь усилила консолидацию иранцев — в стране сформировалась прочная политическая система.

1 апреля 1979 года аятолла Рухолла Хомейни объявил Иран Исламской Республикой. В поддержку нового государственного устройства проголосовали 99% граждан, принявших участие в референдуме. Главой правительства был назначен бывший преподаватель Тегеранского университета Мехди Базарган, а Хомейни сосредоточил в своих руках верховную власть в стране.

3 декабря 1979 года в Иране была принята новая Конституция. Она закрепила ведущую роль ислама шиитского толка в общественно-политической жизни страны. Высшим руководителем Ирана (рахбаром) является религиозный лидер — аятолла. Ему подчинены исполнительная, законодательная и судебная ветви власти, вооружённые силы и государственное телевидение.

В интересах революции

Иран был провозглашён Исламской Республикой после революции 1979 года. Данное событие стало поворотным в истории страны и серьёзным образом изменило политический ландшафт на Ближнем Востоке.

До прихода к власти духовенства Ираном руководил шах Мохаммед Реза Пехлеви в период с 1941 по 1979 годы. Его политика носила ярко выраженный прозападный характер. Одними из главных союзников Тегерана были США и Великобритания. Американские и британские компании разрабатывали иранские месторождения углеводородов, а взамен оказывали Ирану военно-техническую помощь.

Западные государства принимали активное участие во внутренней политике Ирана. Например, в 1953 году американские и британские спецслужбы организовали в стране госпереворот, сместив демократически избранное правительство Мохаммеда Мосаддыка, возглавлявшего партию «Национальный фронт» (объединяла националистические, левые и происламские силы).

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Ирина Фёдорова заявила в беседе с RT, что союз Тегерана с Западом не был основан до конца на паритетных началах.

«В Иране работали десятки тысяч квалифицированных зарубежных кадров. Их присутствие способствовало промышленному и технологическому развитию государства. В то же время деньги, вырученные от эксплуатации иранских недр, в госбюджете страны практически не оседали», — отметила эксперт.

Вестернизация Ирана вместе с плодами научно-технического прогресса принесла в жизнь общества так называемые либеральные ценности (открытая продажа алкоголя, ношение женщинами европейской одежды и пр.), которые в штыки воспринимались духовенством, городскими низами и сельскими жителями.

Сильное раздражение у иранцев вызывала репрессивная внутренняя политика шаха. С одной стороны, Пехлеви поощрял развитие экономики и образования в стране, с другой — жёстко подавлял любые оппозиционные выступления. Преследованиями, пытками и убийствами инакомыслящих занималась служба госбезопасности САВАК, которая была основана при поддержке ЦРУ, британской разведки MI6 и израильской МОССАД.

По словам Фёдоровой, настоящим бичом шахского Ирана была чудовищная коррупция.

«Она пронизывала все ветви власти. Сложившаяся в Иране ситуация категорически не устраивала подавляющее большинство населения. На мой взгляд, революция победила, потому что обращалась к теме социальной справедливости, которая напрямую увязывалась с исламом», — пояснила востоковед.

Беспорядки в Иране в период революции 1978—1979 годов

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Первые масштабные антиправительственные беспорядки вспыхнули 8 января 1978 года в Куме. В ходе столкновений с полицией погибли более 70 человек. 18 февраля волнения начались в Тебризе и мгновенно распространились почти на всю страну. В сентябре 1978 года шах был вынужден ввести в Иране военное положение.

Кроме того, Пехлеви обратился за военной помощью к Вашингтону, однако президент США Джимми Картер отказался от интервенции в Иран. В январе 1979 года ожесточённые бои развернулись уже на улицах Тегерана — ситуация для иранского правителя стала критической. И 16 января 1979 года шах вместе с супругой покинул страну на личном самолёте.

Фёдорова отмечает, что революция не превратила Иран в отсталую страну со средневековыми обычаями.

«Естественно, множество плодов вестернизации оказалось под запретом, но республика не скатилась в религиозный фанатизм. Например, не исчезла ценность образования, в том числе западного. При этом верхняя прослойка городского населения осталась, по сути, светской», — сказала эксперт.

«Поиск компромисса»

Строительство Исламской Республики Иран (ИРИ) проходило под лозунгами всеобщей исламизации, национализации крупной частной собственности, борьбы с США и Израилем. В ответ Соединённые Штаты заморозили активы Тегерана на сумму в $11 млрд и ввели жёсткие экономические санкции, пытаясь сменить правящий режим в Иране посредством тотальной международной изоляции.

«После революции жизнь для ИРИ сладкой не стала. Произошёл достаточно большой отток интеллигенции из республики. Исламизация ударила по гуманитарным наукам. Непросто приходилось Ирану из-за санкционного давления», — отметила Фёдорова.

Тем не менее, подчеркнула эксперт, экономика ИРИ избежала деградации, вполне успешно развивались естественные дисциплины и система высшего образования. Например, об этом свидетельствуют успехи республики в ядерной программе.

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Востоковед констатировала, что Исламская революция не смогла решить массу социально-экономических проблем Ирана. В частности, новым властям не удалось побороть бедность и сократить разницу между обеспеченными слоями населения и низами. Однако, чтобы предотвратить рост нищеты, правительство ИРИ учредило специальные фонды, которые продолжают оказывать материальную помощь малоимущим.

Фундаментом для экономики постреволюционного Ирана осталась углеводородная промышленность. ИРИ входит в пятёрку стран, обладающих богатейшими запасами нефти и газа. По информации Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), после свержения шаха были открыты 65 новых месторождений. Также иранские геологи обнаружили в стране малосернистую нефть, которая высоко ценится на мировом рынке.

В настоящее время Иран продолжает освоение природных богатств. Геологоразведывательные работы идут примерно на 60% территории страны. В последние годы залежи нефти были обнаружены на северо-западе республики. В декабре 2018 года стало известно о планах Тегерана увеличить добычу газа на месторождении Южный Парс, которое считается крупнейшим в мире.

Главными покупателями иранских углеводородов являются Китай и Индия. Однако экспортные возможности Ирана подрывают санкции. Источником ограничительных мер и ключевой внешней угрозой ИРИ является политика Соединённых Штатов. На протяжении последних 40 лет Вашингтон поддерживает санкционный режим, используя для этого различные предлоги (война с Ираком в 1980 году, нарушение прав человека, ядерная программа).

Основная задача США — экономическое удушение Ирана посредством уничтожения нефтегазовой промышленности республики, уверена Фёдорова. По этой причине Вашингтон отрезал Тегерану доступ к современным технологиям и кредитам, а также запретил американским компаниям инвестировать в экономику ИРИ.

Нефтяной завод в Иране

Reuters

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Кроме того, санкционный курс США характеризуется принципом экстерриториальности, который позволяет вводить ограничительные меры против иностранных юридических лиц, сотрудничающих с Тегераном. Больше всего от подобной политики страдает Европа.

Фёдорова отмечает, что ИРИ последовательно выступала за нормализацию отношений с Западным миром, несмотря на ярую антиамериканскую риторику.

«В Иране существует противоборство между консерваторами и условными либералами, но управление страной осуществляют исключительно прагматичные люди. Они понимают необходимость поиска компромисса с Западом. Однако усилия Тегерана на этом направлении подрывают Соединённые Штаты», — констатировала эксперт.

Успех и крах ядерной сделки

Наиболее значительное ослабление санкционного режима произошло при президенте США Бараке Обаме, который продвигал идею постепенной отмены ограничительных мер в обмен на сворачивание Ираном ядерной программы. Как неоднократно утверждали в Вашингтоне, под предлогом мирного обогащения урана Тегеран якобы ведёт разработку ядерного оружия.

После нескольких лет тяжелейших переговоров 20 июля 2015 года был заключён Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который журналисты окрестили ядерной сделкой. По мнению МИД РФ, документ «оказался весьма действенным и позволил купировать запредельное напряжение вокруг иранской ядерной программы».

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В рамках соглашения Тегеран должен был продемонстрировать центрифуги по обогащению урана. Запасы обогащённого до 5% урана власти ИРИ сократили до уровня 300 кг, а излишки вывезли российские специалисты. Часть «подозрительной» атомной инфраструктуры Ирана была перепрофилирована под невоенные цели. Мирная ядерная деятельность Тегерана была поставлена под полный контроль МАГАТЭ.

В свою очередь, Совет Безопасности ООН отменил практически все ограничительные меры в отношении республики. Большую часть санкций с Тегерана сняли Соединённые Штаты, в том числе меры экстерриториального характера.

Однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа политика США в отношении ИРИ резко изменилась. 8 мая 2018 года президент Соединённых Штатов объявил о выходе страны из СВПД и восстановлении всего пакета односторонних экстерриториальных санкций. Иран пригрозил возродить ядерную программу, но на текущий момент, по информации МАГАТЭ, продолжает выполнять свои обязательства в рамках ядерной сделки.

В интервью RT заведующая сектором Ирана при Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Нина Мамедова заявила, что решение Трампа спровоцировало очередной политический кризис вокруг Ирана. Против позиции Вашингтона выступили даже европейские государства. Чтобы обходить экстерриториальные санкции США и торговать с ИРИ, они создали механизм торговых обменов INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges — Инструмент поддержки торговых расчётов).

«США пытаются блокировать все финансовые потоки, чтобы сократить закупки иранской нефти до одного барреля в сутки, а затем, как заявил Трамп, «до нуля». Пока американцам это не удаётся. Партнёры ИРИ сократили закупки углеводородов, однако нет точных данных, на сколько, и Тегеран, вопреки ожиданиям США, не находится в полной изоляции», — констатировала эксперт.

По словам Мамедовой, сотрудничать с Ираном хотят Индия, Китай, Турция, Япония, Южная Корея. Активно противостоять давлению США пытается Европа путём исключения переводов в долларах.

Митинг сторонников президента Ирана Хасана Рухани

Reuters

© TIMA

Как полагает эксперт, восстановление американских ограничительных мер оказало негативное влияние на экономику Ирана, которая начала оживать после принятия СВПД. Однако возвращение санкционного режима в то же время послужило стимулом для совершенствования налоговой системы и проведения приватизации госсобственности.

«Республика страдает от инфляции, выросло количество бедных, государство было вынуждено сократить социальные расходы, хотя и не отказалось от субсидирования товаров первой необходимости. Периодически в республике вспыхивают демонстрации. Крупнейшие акции протеста прошли в конце декабря 2017-го и в начале января 2018 года («персидская весна». — RT). Основная их причина — падение уровня жизни», — отметила Мамедова.

Аналогичной точки зрения придерживается и Ирина Фёдорова. По мнению эксперта, антиправительственные выступления в ИРИ в период «персидской весны» носили экономический характер и не были направлены на смену режима. Население вышло на улицы, чтобы обратить внимание властей на ухудшение благосостояния. Руководство Ирана пошло навстречу митингующим, подтвердив их право на свободное волеизъявление и необходимость реформ, подчёркивает Фёдорова.

Эксперты считают, что в последнее время ИРИ стала играть заметную роль в регионе. В частности, вместе с РФ и Турцией Тегеран участвует в урегулировании сирийского конфликта и является ключевым игроком в ближневосточной политике.

В свою очередь, генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров отмечает, что за минувшие 40 лет в ИРИ сформировалась прочная и самодостаточная политическая система. Её отличительными чертами является межпартийная конкуренция, развитый институт выборов, чёткое разделение полномочий между институтами власти. Агрессивная политика США, по словам эксперта, только усиливает консолидацию иранцев.

«Соединённые Штаты пытаются вбить клин между властью и гражданским обществом, но этот план приносит только противоположные результаты. Я уверен, что Иран обладает огромным запасом внутренней прочности. Своим 40-летним существованием Исламская Республика доказала, что даже в условиях чудовищного внешнего давления государство способно сохранять независимую политику», — подытожил Сафаров.