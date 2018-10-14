«По сирийскому сценарию»: почему Тегеран убеждён в намерении США добиваться смены власти в Иране

Вашингтон ведёт против Тегерана «психологическую и экономическую войну», стремится подорвать государственность и обеспечить смену власти в стране, убеждён президент исламской республики Хасан Рухани. Однако Иран, по его словам, лучше проявляет себя на мировой арене, чем Соединённые Штаты. Он указал, что Вашингтон — единственная сторона, отказавшаяся от Совместного всеобъемлющего плана действий. Американский лидер Дональд Трамп, напротив, отмечает, что благодаря его политике Иран не сможет взять под контроль «весь Ближний Восток». Политологи допускают, что США намерены дестабилизировать обстановку в Иране по образцу сирийского конфликта. Но, как указывают эксперты, Тегеран подготовлен к подобному сценарию.

Действующая администрация США — наиболее враждебно настроенная по отношению к Ирану за последние 40 лет. Такое мнение высказал президент исламской республики Хасан Рухани. По его словам, Вашингтон ведёт против Тегерана психологическую и экономическую войну, чтобы подорвать авторитет действующего руководства страны.

«Их конечная цель — подорвать правовую систему и обеспечить смену власти», — цитирует Рухани иранское агентство Press TV.

Как он считает, Иран уже обыгрывает Соединённые Штаты на мировой арене.

В частности, глава государства указал на решение Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), с которым не согласились другие участники сделки. При этом Иран, по его мнению, ответил на этот шаг «благоразумием».

«С внешнеполитической точки зрения Иран, безусловно, является победителем, а Америка — проигравшей стороной», — сказал он.

После выхода Вашингтона из СВПД, предусматривающего отказ Ирана от разработки ядерной программы в обмен на отмену санкций, США вновь применили ограничительные меры в отношении исламской республики. Так, 6 августа был введён первый пакет финансовых рестрикций, который затронул торговлю драгметаллами, авиационную и автомобильную промышленности. При этом с 4 ноября под удар должны попасть транзакции, связанные с иранской нефтью и нефтепродуктами.

Между тем в Тегеране заявили, что нашли новых покупателей нефти, которые смогут обеспечить спрос после отказа ряда государств от сотрудничества с Ираном. Как отметил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, американские санкции привели к тому, что у властей республики появились возможности для увеличения внутреннего производства.

Отметим, ранее адвокат президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани по меньшей мере дважды заявлял, что бессрочной целью Вашингтона является смена власти в Иране, в том числе посредством экономического давления.

Помимо этого в Вашингтоне продолжают обвинять исламскую республику в поддержке террористических группировок. Как заявлял госсекретарь США Майк Помпео, Иран является «крупнейшим государством — спонсором терроризма в мире». К тому же Трамп предрёк Тегерану крах из-за действий собственной администрации.

«Когда я вступил в должность президента США, вопрос заключался в том, когда они возьмут власть на Ближнем Востоке. Сейчас они об этом больше не помышляют», — заявил американский лидер в ходе выступления в штате Кентукки 13 октября.

При этом другие официальные лица администрации заявляли, что Соединённые Штаты не добиваются смены режима в Иране. Об этом говорили советник президента по национальной безопасности Джон Болтон и постпред США при ООН Никки Хейли, которая, как известно, вскоре покинет свой пост. По их словам, главное — «добиться изменения в поведении» действующей власти исламской республики.

«США выгоднее угрожать, а не делать»

Как отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, Вашингтон уже почти 40 лет (с Исламской революции 1979 года) заинтересован в смене власти в Иране.

«Если в 1980-е годы американцы практиковали по всему миру государственные военные перевороты, то в конце XX века — начале XXI века мы видим успешные «цветные революции» или площадные перевороты. Я не исключаю, что и сегодня американские технологи не снимают этот вопрос с повестки дня», — сказал Мартынов RT.

Он подчеркнул, что США не добились своего, поскольку Иран — закрытая страна, в которой выстроена твёрдая система власти. Кроме того, аналитик указывает, что Вашингтону, вероятно, гораздо выгоднее угрожать, а не действовать.

«У США нет рецепта, что делать с Ираном после госпереворота и гражданской войны, которая, вероятно, начнётся в республике. Они ведь до сих пор с соседними странами не могут ничего сделать — в Ираке американцы всё ещё в патовом состоянии. А Иран — это масштабнее, серьёзнее, эта страна — один из важнейших противовесов на Ближнем Востоке», — заметил Мартынов.

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В свою очередь, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа политолог Станислав Тарасов отметил, что Вашингтон не скрывает своих политических намерений в отношении Ирана.

«Они поддерживают сепаратистские тенденции в республике, пытаются из Ирана сделать Сирию, раздробить его, создать очаги напряжённости внутри страны. Сценарий очевиден и понятен. Но американцы уже другие, Россия — другая, да и региональные игроки уже совершенно другие», — заметил политолог.

По мнению Тарасова, Соединённые Штаты пытаются сформировать некую коалицию против Ирана, но это тяжело сделать, в том числе из-за сотрудничества Москвы и Тегерана в процессе сирийского урегулирования.

«Если в целом говорить, американцы и их стратегия потерпели на Ближнем Востоке полный провал. Просто хочу сказать, что американцы идут по прежнему сценарию, по прежним разработкам, но в принципе они проигрывают партию в регионе», — заключил Тарасов в беседе с RT.

Отметим, 22 сентября в иранском Ахвазе экстремисты открыли огонь во время военного парада, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов. Тогда официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Рамезан Шариф заявил, что нападавшие были связаны с сепаратистским террористическим формированием, которое, как убеждены в Тегеране, поддерживается Саудовской Аравией. Как сообщило агентство IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза».