«По сирийскому сценарию»: почему Тегеран убеждён в намерении США добиваться смены власти в Иране
- AFP
Действующая администрация США — наиболее враждебно настроенная по отношению к Ирану за последние 40 лет. Такое мнение высказал президент исламской республики Хасан Рухани. По его словам, Вашингтон ведёт против Тегерана психологическую и экономическую войну, чтобы подорвать авторитет действующего руководства страны.
«Их конечная цель — подорвать правовую систему и обеспечить смену власти», — цитирует Рухани иранское агентство Press TV.
Как он считает, Иран уже обыгрывает Соединённые Штаты на мировой арене.
В частности, глава государства указал на решение Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), с которым не согласились другие участники сделки. При этом Иран, по его мнению, ответил на этот шаг «благоразумием».
«С внешнеполитической точки зрения Иран, безусловно, является победителем, а Америка — проигравшей стороной», — сказал он.
После выхода Вашингтона из СВПД, предусматривающего отказ Ирана от разработки ядерной программы в обмен на отмену санкций, США вновь применили ограничительные меры в отношении исламской республики. Так, 6 августа был введён первый пакет финансовых рестрикций, который затронул торговлю драгметаллами, авиационную и автомобильную промышленности. При этом с 4 ноября под удар должны попасть транзакции, связанные с иранской нефтью и нефтепродуктами.
Между тем в Тегеране заявили, что нашли новых покупателей нефти, которые смогут обеспечить спрос после отказа ряда государств от сотрудничества с Ираном. Как отметил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, американские санкции привели к тому, что у властей республики появились возможности для увеличения внутреннего производства.
Отметим, ранее адвокат президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани по меньшей мере дважды заявлял, что бессрочной целью Вашингтона является смена власти в Иране, в том числе посредством экономического давления.
Помимо этого в Вашингтоне продолжают обвинять исламскую республику в поддержке террористических группировок. Как заявлял госсекретарь США Майк Помпео, Иран является «крупнейшим государством — спонсором терроризма в мире». К тому же Трамп предрёк Тегерану крах из-за действий собственной администрации.
«Когда я вступил в должность президента США, вопрос заключался в том, когда они возьмут власть на Ближнем Востоке. Сейчас они об этом больше не помышляют», — заявил американский лидер в ходе выступления в штате Кентукки 13 октября.
При этом другие официальные лица администрации заявляли, что Соединённые Штаты не добиваются смены режима в Иране. Об этом говорили советник президента по национальной безопасности Джон Болтон и постпред США при ООН Никки Хейли, которая, как известно, вскоре покинет свой пост. По их словам, главное — «добиться изменения в поведении» действующей власти исламской республики.
«США выгоднее угрожать, а не делать»
Как отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, Вашингтон уже почти 40 лет (с Исламской революции 1979 года) заинтересован в смене власти в Иране.
«Если в 1980-е годы американцы практиковали по всему миру государственные военные перевороты, то в конце XX века — начале XXI века мы видим успешные «цветные революции» или площадные перевороты. Я не исключаю, что и сегодня американские технологи не снимают этот вопрос с повестки дня», — сказал Мартынов RT.
Он подчеркнул, что США не добились своего, поскольку Иран — закрытая страна, в которой выстроена твёрдая система власти. Кроме того, аналитик указывает, что Вашингтону, вероятно, гораздо выгоднее угрожать, а не действовать.
«У США нет рецепта, что делать с Ираном после госпереворота и гражданской войны, которая, вероятно, начнётся в республике. Они ведь до сих пор с соседними странами не могут ничего сделать — в Ираке американцы всё ещё в патовом состоянии. А Иран — это масштабнее, серьёзнее, эта страна — один из важнейших противовесов на Ближнем Востоке», — заметил Мартынов.
В свою очередь, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа политолог Станислав Тарасов отметил, что Вашингтон не скрывает своих политических намерений в отношении Ирана.
«Они поддерживают сепаратистские тенденции в республике, пытаются из Ирана сделать Сирию, раздробить его, создать очаги напряжённости внутри страны. Сценарий очевиден и понятен. Но американцы уже другие, Россия — другая, да и региональные игроки уже совершенно другие», — заметил политолог.
По мнению Тарасова, Соединённые Штаты пытаются сформировать некую коалицию против Ирана, но это тяжело сделать, в том числе из-за сотрудничества Москвы и Тегерана в процессе сирийского урегулирования.
«Если в целом говорить, американцы и их стратегия потерпели на Ближнем Востоке полный провал. Просто хочу сказать, что американцы идут по прежнему сценарию, по прежним разработкам, но в принципе они проигрывают партию в регионе», — заключил Тарасов в беседе с RT.
Отметим, 22 сентября в иранском Ахвазе экстремисты открыли огонь во время военного парада, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов. Тогда официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Рамезан Шариф заявил, что нападавшие были связаны с сепаратистским террористическим формированием, которое, как убеждены в Тегеране, поддерживается Саудовской Аравией. Как сообщило агентство IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза».
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