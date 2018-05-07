«Политическая недисциплинированность»: почему Госдеп опроверг заявление адвоката Трампа о смене власти в Иране

В Госдепартаменте дистанцировались от заявления адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который ранее рассказал о намерении Вашингтона сменить власть в Иране. Как отметили в ведомстве, экс-мэр Нью-Йорка не может говорить от лица Белого дома. Эксперты считают, что слова юриста были направлены на поддержание имиджа президента внутри Соединённых Штатов и не имеют отношения к внешнеполитической повестке. По оценке политологов, в Вашингтоне часто делают громкие заявления, адресованные той или иной целевой аудитории.

Слова адвоката президента Дональда Трампа, экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани о намерении Вашингтона сменить власть в Иране не стоит расценивать как официальную позицию администрации. Об этом заявили в Государственном департаменте США.

«Как указывала (пресс-секретарь Белого дома. — RT) Сара Сандерс, он не говорит от лица этой администрации ни по внешней политике, ни по какой-либо другой политике», — заявил ТАСС представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Джулиани сообщил, что президент настроен на смену власти в Иране. Соответствующее заявление он сделал на вашингтонской конференции в поддержку свободы, демократии и прав человека в Иране, созванной Организацией ирано-американских общин (OIAC).

«Президент так же настроен на смену режима, как и все собравшиеся», — приводит его слова Politico.

Рудольф Джулиани

Reuters

© Joshua Roberts

Он подчеркнул, что смена власти в Иране — «единственный шанс установить мир на Ближнем Востоке», причём это «является более важным, чем разрешение палестино-израильского конфликта».

Джулиани продемонстрировал, что президент намерен сделать с соглашением по иранской ядерной программе. Как пишет Politico, адвокат Трампа взял в руки лист бумаги, порвал его и плюнул на то, что символизировало разорванный Совместный всеобъемлющий план действий 2015 года (СВПД).

Сам Дональд Трамп пока никак не прокомментировал слова своего юриста, однако, как напоминает издание, во время захлестнувших Иран протестов в декабре он высказался за смену режима в стране.

«Иран терпит неудачу на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключённую с администрацией Обамы. Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Они нуждаются в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека разграблено материальное благо Ирана. Настало время для перемен», — говорилось в его сообщении в Twitter.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

Также Трамп неоднократно выражал недовольство заключённой летом 2015 года ядерной сделкой с Тегераном и угрожал выйти из неё, если соглашение не удастся «исправить». Крайним сроком он называл 12 мая.

Новый госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что, если недостатки сделки с Ираном по ядерной программе не будут исправлены, Вашингтон вряд ли в ней останется.

Также по теме «Последствия будут крайне тяжёлыми»: что стоит за призывом США к смене власти в Иране Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что Дональд Трамп выступает за смену правящего режима в Иране. Эти...

В Госдепе же отмечали, что Соединённые Штаты не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывают выработать дополнительные соглашения к нему.

«Может расходиться с реальной линией»

Заявление Джулиани по Ирану было направлено исключительно на поддержку имиджа Трампа внутри американского общества и вряд ли имеет отношение к международной повестке Вашингтона, считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Когда мы говорим о США и их позиции, мы должны понимать, о ком мы говорим. Есть президент Трамп и его окружение, а есть те, кто занимается внешней политикой и международными отношениями — сотрудники Госдепа, Пентагона и другие должностные лица, которые отвечают по своему статусу за это», — сказал он в беседе с RT.

Окружение же Трампа, как напомнил политолог, занимается вопросами, связанными с переизбранием и укреплением его позиций внутри государства.

«Они часто делают заявления, которые основаны на их видении, которые могут иметь опосредованное отношение к государственным делам, например — заявление Джулиани о позиции США по иранской сделке... Это политическое заявление, направленное на создание электоральной базы и укрепление поддержки Дональда Трампа. Оно не имеет отношения к реализации внешнеполитической линии, такое заявление может быть преждевременным и расходиться с реальной линией», — подчеркнул эксперт.

По его словам, данное заявление было адресовано определённой целевой аудитории. Например, многие иранцы, проживающие в США, критически относятся к властям Ирана.

Первый энергоблок атомной электростанции «Бушер» в Иране

Reuters

© Raheb Homavandi

Ярыгин напомнил, что высказывание Джулиани также соответствует предвыборным обещаниями Трампа.

«Всё ещё сильна в США избирательная повестка. Трамп выполняет свои предвыборные обещания, и он говорил во время своей предвыборной кампании, что он будет разбираться с наследием Обамы и что (иранская. — RT) сделка ужасна, что она не соответствует политическим интересам США. Именно из этого исходит его ближайшее окружение, друзья и соратники», — отметил эксперт.

А сотрудникам Госдепа, добавил он, приходится либо опровергать, либо уточнять позицию администрации, отсюда и появляется «политическая недисциплинированность» в высших эшелонах власти США.

При этом, подчеркнул политолог, заявление Джулиани не означает, что он обладает какой-либо инсайдерской информацией.

Санкции и высылка дипломатов

Разногласия по международным вопросам в высших эшелонах власти США происходят не первый раз.

Так, американский постпред при ООН Никки Хейли поспешила сообщить, что новый пакет антироссийских санкций вступит в силу 16 апреля. Однако президент Дональд Трамп не стал вводить новые ограничения.

Кроме того, в апреле американский лидер обвинил членов своей администрации в дезинформации по вопросу масштабов высылки из Соединённых Штатов российских дипломатов.

По данным The Washington Post, президент США находился в своей резиденции во Флориде, когда ему сообщили о планах администрации организовать массовую высылку российских дипломатов. При этом Трампу сказали, что Соединённые Штаты вышлют примерно такое же количество россиян, как европейские союзники. В итоге Франция и Германия выслали только четырёх российских дипломатов, в то время как США — 60. Отмечается, что для главы Белого дома это стало «крайне неприятной неожиданностью».