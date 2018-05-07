«Последствия будут крайне тяжёлыми»: что стоит за призывом США к смене власти в Иране

Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что Дональд Трамп выступает за смену правящего режима в Иране. Эти слова близкий друг главы Белого дома произнёс на съезде Организации ирано-американских общин, предположительно связанной с движением «Моджахеды иранского народа» (ОМИН), которое Тегеран считает террористическим. Оно долго было вне закона и в США, однако несколько лет назад его статус изменился. Эксперты считают, что кооперация с ОМИН позволила бы некоторым силам в США развернуть подрывную деятельность против Тегерана. В то же время они сомневаются в перспективах подобного «сотрудничества».

«Хвост виляет собакой»

Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, близкий друг президента США Дональда Трампа и с недавних пор его адвокат по «русскому делу», заявил, что президент нацелен на смену власти в Иране.

«Президент так же настроен на смену режима, как и все тут», — отметил он накануне, выступая на вашингтонской Конференции в поддержку свободы, демократии и прав человека в Иране, созванной Организацией ирано-американских общин (OIAC).

В своей речи Джулиани назвал смену власти в Иране «единственной дорогой к миру» и заявил, что это «даже важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта». По его словам, после того, как действующее правительство уйдёт с политической арены, Тегеран снова станет союзником не только США, но и Израиля.

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Кроме того, Джулиани продемонстрировал, что президент намерен сделать с соглашением по иранской ядерной программе. Как пишет издание Politico, адвокат Трампа взял в руки лист бумаги, порвал его и плюнул на то, что символизировало разорванный Совместный всеобъемлющий план действий 2015 года (СВПД).

12 мая — дата, когда американский лидер должен подписать продление заморозки санкций против Тегерана, приостановленных после подписания Вашингтоном СВПД. В противном случае, США де-факто выйдут из соглашения.

1 января, когда Исламскую республику захлестнули протесты, американский президент лично выступил за смену власти в Иране.

«Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Они нуждаются в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека разграблено материальное благо Ирана. Настало время для перемен», — написал Трамп в своём Twitter.

Аналитики отмечают, что таким образом Трамп значительно отступает от лозунгов своей предвыборной кампании.

«Тогда фраза «смена режимов» вообще не звучала», — отметил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

По словам эксперта, антииранская риторика Трампа и его приближённых связана со стремлением заполучить поддержку влиятельного израильского лобби.

«К сожалению, это тот случай, когда хвост виляет собакой — полагает Домрин. — То, что сейчас происходит, — только в интересах Израиля. Не в интересах Ирана и даже не в интересах самих Соединённых Штатов».

Опасные связи

Джулиани сделал своё громкое заявление в ходе мероприятия, которое американские СМИ преподносят как собрание представителей иранской диаспоры в США, озабоченной несоблюдением прав и свобод человека на родине.

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Например, CNSNews называет её первым съездом американцев иранского происхождения за 12 лет. Однако репутация OIAC, одной из нескольких структур иранских эмигрантов в Соединённых Штатах, вовсе не безупречна. Её обвиняют в связях с «Организацией моджахедов иранского народа» (ОМИН, «Моджахедин-э Халк»), признанной в самом Иране террористической.

Офис Организации ирано-американских общин размещается в Вашингтоне в том же здании, что и представительство другой структуры — Национального совета Иранского сопротивления, которую возглавляет лидер ОМИН — Мирьям Раджави. Именно она была основным спикером от иранской диаспоры на мероприятии, которое посетил Руди Джулиани, но проигнорировали другие видные деятели иранской эмиграции, в частности, сын последнего иранского шаха — принц Реза Пехлеви.

Американские и ближневосточные СМИ неоднократно обвиняли OIAC в лоббировании интересов ОМИН, высшее руководство которой, в свою очередь, открыто выступает в поддержку антииранских террористов, называя их «эффективной организацией сопротивления».

Марьям Раджави и Руди Джулиани

Reuters

© Benoit Tessier

«Моджахеды иранского народа» возникли в 1965 году как леворадикальная политическая структура и приняли активное участие в Исламской революции 1979 года. До этого они организовали несколько терактов против граждан США.

После революции пути леворадикалов и религиозных консерваторов в Иране разошлись, и моджахеды начали кампанию террора против Исламской республики. В частности, в 1981 году они убили второго президента Ирана Мохаммада Али Раджаи и премьер-министра Исламской республики Мохаммада Джавада Бахонара.

В 1992 году моджахеды организовали 10 атак на представительства Ирана по всему миру. Всего с 1979 по 2016 год, по данным официального Тегерана, более 16 тысяч человек погибли в терактах, организованных ОМИН. По данным иранских СМИ, боевики «Моджахедин-э Халк» использовались израильской разведкой для организации покушений на иранских учёных-ядерщиков в начале 2000-х.

Во время ирано-иракской войны 1980—1988 годов семь тыс. бойцов «Организации моджахедов иранского народа» воевали против Ирана на стороне Саддама Хусейна, приютившего членов ОМИН. В 2003 году, когда США атаковали Ирак, именно факт поддержки Хусейном ОМИН Белый дом приводил как одно из доказательств сотрудничества Багдада с террористами.

Однако после американской оккупации Ирака США сами скооперировались с ОМИН и в 2016 году перевезли костяк группировки в Албанию. А четырьмя годами ранее Вашингтон исключил организацию из своего списка террористических организаций, в котором они числились с 1997 года.

По данным лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, ещё в 2005—2007 годах боевиков «Моджахедин-э Халк», считавшихся террористами, уже тренировали американские Силы специальных операций.

«У американского народа очень короткая память, они уже почти не помнят, что происходило во время иранской революции 1979 года», — прокомментировал сотрудничество США с ОМИН Домрин.

Согласно опубликованному в 2009 году исследованию американской RAND Corporation, среди направлений деятельности ОМИН значились отмывание денег и мошенничество, что подтверждалось и обнародованными в 2014 году результатами расследования ФБР.

Кроме того, по мнению RAND, «Организация моджахедов иранского народа» обладает признаками тоталитарной секты, осуществляющей полный контроль над деятельностью своих членов и исповедующей культ личности Мирьям Раджави.

По оценке Госдепартамента США, общая численность членов организации в 2011 году варьировалась от 5 тыс. до 13,5 тыс. человек.

Опора на террор

Несмотря на всю специфику «Организации моджахедов иранского народа», именно эта политическая структура неожиданно оказалась в центре внимания администрации Трампа, искавшей союзников в борьбе против Ирана.

Руди Джулиани в прошлом лично признавался в поддержке «Моджахедин-э Халк». В 2011 году The Christian Science Monitor внёс политика в список персон, предположительно получавших деньги от ОМИН. 20 марта 2018 года Джулиани встречался с Мирьям Раджави в Албании, где вместе с антиранскими террористами отмечал Новруз.

«Вы помните Джона Болтона? Он станет советником по национальной безопасности президента Трампа. Думаете, он переменил свою точку зрения? Нет, Джон Болтон ещё сильнее уверен в том, что в Иране должна произойти смена режима, что ядерное соглашение должно быть разорвано и вы должны встать у руля этой страны, вместе с демократическим партнёрами и демократической оппозицией. Это то, чего мы хотим, это демократия!», — заявил 20 марта в Тиране Джулиани представителям ОМИН.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Reuters

© Joe Skipper

В июле прошлого года Джон Болтон, выступая перед делегатами Национального совета иранского сопротивления в Париже, заявил, что президент Трамп должен сосредоточиться на смене режима в Иране и что к 2019-му году иранские оппозиционеры отпразднуют победу в Тегеране. В 2016 году перед членами ОМИН выступал один из советников Трампа в ходе избирательной компании Ньют Гингрич.

«У ОМИН всегда было одно преимущество: они были последовательны и хорошо организованны», — заявил 30 апреля 2018 года в интервью изданию Foreign Policy аналитик, изучающий иранскую оппозицию.

Эксперт согласился говорить лишь на условиях анонимности, опасаясь расправы со стороны моджахедов.

По словам журналистки The New York Times Элизабет Рубин, в 2011 году, когда решался вопрос об исключении ОМИН из списка террористических организаций в США, главным их плюсом представители Госдепартамента и иранские диссиденты назвали хорошую организованность и финансирование.

Среди недостатков ОМИН — всеобщее презрение внутри Ирана и возможность установления режима террора, если группировка придёт к власти. Зато, как отмечает Foreign Policy, моджахеды готовы воевать против Тегерана. Впрочем, по мнению экспертов, этих сил недостаточно для смены власти.

«Большая часть иранской эмиграции выступает против любых силовых акций в отношении Ирана, — отметила в интервью RT эксперт-иранист Каринэ Геворкян. — Чтобы предпринять любую кампанию против Ирана, особенно глубокую и силовую, нужны деньги и некая консолидированная позиция иранской эмиграции».

При этом аналитик подчёркивает, что ни того, ни другого у американцев нет.

«Если американцы попытаются влезть в Иран, последствия будут крайне тяжёлыми. Элементарно пойдут гробы с американским солдатами. Зачем это нужно Америке, я не понимаю», — предположил в беседе с RT Домрин.

Однако, по словам Геворкян, некоторые американские силы могут использовать для подрывной работы против Тегерана маргинальные экстремистские структуры, подобные «Моджахедин-э Халк».

«Это всегда пожалуйста. На это деньги найдутся. Однако иранцы с терроризмом эффективно справляются», — подытожила эксперт.