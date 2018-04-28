Операция «Мегаполис»: почему военные США заявили о неспособности вести боевые действия в городах

Американские военные неспособны вести успешные боевые действия в условиях современного большого города. Об этом в конгрессе заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Марк Милли. В ответ парламентарии предложили создать тренировочный центр для отработки навыков ведения боя в мегаполисах. Милли также отметил, что военнослужащим, возможно, придётся столкнуться с равным по силе противником в Сеуле, Тегеране или столицах стран Балтии. По мнению экспертов, под вероятными противниками Соединённых Штатов подразумеваются Россия и КНР. Однако аналитики не исключают, что, прикрываясь мнимой угрозой со стороны РФ и Китая, военные пытаются выбить из конгрессменов дополнительные средства.

Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Марк Милли заявил, что американские вооружённые силы не готовы к ведению боевых действий в мегаполисе. Слова американского военачальника прозвучали в ходе его выступления в комиссии палаты представителей по делам ВС, пишет издание Defense News.

Как отметил Милли, в будущем такие города, как Тегеран, Сеул и столицы трёх прибалтийских республик, могут стать ареной боёв, в которых армии США будет противостоять «приблизительно равный по возможностям противник».

Генерал напомнил, что такого рода боевые действия американские военные не вели уже достаточно давно. Ряд экспертов, выступивших вслед за начальником штаба сухопутных войск, подчеркнули, что многие образцы военной техники армии США, в том числе танки семейства Abrams, непригодны для боёв в условиях плотной городской застройки. По их словам, обстановка в городе даёт противнику «возможность использовать небоскрёбы и канализационные тоннели как укрытия для ведения огня», а бронетехника Вооружённых сил США от этого не защищена.

Отмечается, что после выступления Милли конгрессмены предложили создать специальный тренировочный центр, где была бы воссоздана обстановка современного мегаполиса. Они намерены внести соответствующие поправки в Акт о национальной обороне (ежегодный закон о распределении средств на оборонные нужды, принимаемый конгрессом) на 2019 год.

В проекте поправок говорится, что этот «учебный город» позволит военнослужащим сухопутных войск подготовиться к борьбе с противником, который ведёт огонь с высотных зданий или прячется в подземных городских коммуникациях, а также научиться взаимодействовать с другими видами вооружённых сил, в том числе с авиацией, морской пехотой и ВМС США.

Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Марк Милли

globallookpress.com

© Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com

«Комитет по обороне поручает начальнику штаба сухопутных войск не позднее 1 февраля 2019 года представить конкретный проект будущего учебного центра, тренировочную программу и предполагаемую стоимость работ по его строительству», — отмечается в дополнениях к Акту о национальной обороне, цитату из которых приводит интернет-издание Military.com.

От Сеула до Эль-Фаллуджи

После окончания Второй мировой войны Вооружённые силы США участвовали в ряде военных кампаний в разных странах мира, в ходе которых им приходилось вести ограниченные боевые действия в городах.

В 1950 году во время войны в Корее (1950—1953) войска США вместе с южнокорейскими военными принимали участие в бою за Сеул. По данным американской стороны, ВС Соединённых Штатов потеряли тогда более 400 человек убитыми, ещё около 1400 военных были ранены. Потери Северной Кореи составили несколько тысяч человек.

В ходе войны во Вьетнаме Национальному фронту освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ) удалось полностью захватить город Хюэ. Вместе с южновьетнамской армией его отбивали и американские войска. Сражение за этот населённый пункт длилось более месяца и вошло в историю этой войны как одно из самых кровопролитных. Было убито 216 американских военнослужащих и более 1,5 тыс. ранено.

Танк США во время военных действий во Вьетнаме, 1965 год

Одним из самых известных случаев применения американцами военной силы в городах в новейшей истории стала битва за сомалийский Могадишо в 1993 году.

«В 1993 году военные Соединённых Штатов потерпели фиаско в Могадишо, так как не смогли ни захватить, ни уничтожить лидера сомалийских боевиков Мухаммеда Айдида. А кадры, показанные CNN, где сомалийцы таскают по улицам обезображенное тело бойца спецназа США «Дельта», произвели шок на американское общество», — напомнил в беседе с RT научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

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Ещё одной крупной войсковой операцией США в городе стала попытка выбить повстанцев из Эль-Фаллуджи в 2004 году в ходе иракской кампании. С американской стороны в бою участвовали только морские пехотинцы, которые потеряли 95 человек убитыми и 560 ранеными. В ходе боя город был полностью блокирован военными и неоднократно подвергался артиллерийскому обстрелу, тем не менее войскам США не удалось взять город и они вынуждены были отступить. Командование корпуса морпехов сочло данную операцию второй по сложности в новейшей истории морской пехоты после освобождения вьетнамского Хюэ.

В ходе некоторых кампаний, включая войну во Вьетнаме, даже несмотря на военные успехи, американцы несли крупные потери, что приводило к серьёзному общественному резонансу и тяжёлым политическим решениям, отметил Батюк.

«Сейчас подобное развитие событий маловероятно, так как сегодня Вооружённые силы США укомплектованы исключительно контрактниками. А большая часть американцев полагает, что эти люди знали, на что шли, и в каком-то смысле гибель в бою — это часть их работы», — подчеркнул эксперт.

Выбить деньги с помощью «российской угрозы»

Владимир Батюк обратил внимание, что слова начальника штаба американских сухопутных войск о боевых действиях в Сеуле, Тегеране и Прибалтике не должны никого удивлять, поскольку они вытекают из новой Стратегии национальной безопасности США.

«Россия, Китай, КНДР и Иран названы там крупнейшими военно-политическими противниками Америки на мировой арене. Так что Сеул Соединённые Штаты готовятся защищать, видимо, от КНДР и её китайских союзников, а прибалтийские города — от России. И тут важно не то, что Россия ни на кого нападать не собирается, а представление самих американских военных. Они готовятся к противостоянию в том числе и с нашими вооружёнными силами», — утверждает эксперт.

Военный аналитик полковник в отставке Михаил Тимошенко считает, что выступление генерала Милли в конгрессе является попыткой выбить часть военного бюджета на нужды именно своего вида Вооружённых сил США.

«Именно в американском парламенте решается, сколько денег на нужды обороны выделять и, самое главное, кто из военных их получит.

Как сделать так, чтобы именно сухопутным войскам, а не авиации или не ВМС дали больше? Самый простой путь — рассказать о русской и китайской угрозах, только не прямо, а опосредованно, через описание рисков для Сеула и Прибалтики.

А после этого нужно пожаловаться, что американские военные плохо обучены и нуждаются в новом вооружении и экипировке для противодействия этой угрозе, а значит, им необходимо выделить дополнительные средства», — пояснил эксперт.

Военнослужащие армии США

© The U.S. Army/Flickr

По словам Тимошенко, начальник штаба Сухопутных войск США всего лишь воспользовался антироссийской и антикитайской истерией, тон которой задали американские политики, в том числе президент Дональд Трамп. Эксперт также подчеркнул, что американские вооружённые силы действительно имеют небогатый опыт ведения боевых действий в мегаполисах.

«В наши дни они брали штурмом Эль-Фаллуджу, которая городом-миллионником не является и которую оборонял противник, серьёзно уступающий американцам в качестве вооружения и военной подготовки. И то этот населённый пункт сперва сровняли с землёй с помощью артиллерии и авиации, и лишь затем в него вошли морские пехотинцы. Такую тактику не всегда можно применить», — сказал военный аналитик.

Он добавил, что российские войска, в отличие от американских, имеют опыт проведения крупных операций по штурму городов.

«В ходе Великой Отечественной войны советские войска брали множество больших городов, на основании чего потом были написаны боевые уставы Советской армии», — напомнил Тимошенко.

По его словам, с тех пор появилось новое вооружение, однако общие принципы действий в крупном населённом пункте остались прежними.