«План не сработал»: зачем Пентагон заявил о неэффективности российских ПВО в Сирии

Даже американские издания усомнились, что заявления Пентагона о неэффективности советских и российских средств ПВО в Сирии соответствуют действительности. Так, журнал The National Interest полагает, что Минобороны США пытается оправдать таким образом огромные расходы на истребители пятого поколения и ракеты большой дальности. Кроме того, по мнению экспертов, ракетный удар Соединённых Штатов и их союзников был призван вынудить Россию применить ЗРК С-300 и С-400, чтобы узнать их ТТХ. Почему Вашингтон отказывается признавать превосходство Москвы в сфере ПВО — в материале RT.

Зарубежные СМИ считают, что официальные лица Пентагона лукавят, опровергая эффективность размещённых в Сирии российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Так, обозреватель американского аналитического журнала The National Interest Дейв Маджумдар раскритиковал выводы военных.

По мнению эксперта, колоссальные расходы Минобороны США на разработку и покупку самолётов-невидимок и малозаметных крылатых ракет большой дальности должны вызывать вопросы. Именно это оружие, как убеждали в Пентагоне, призвано нивелировать возможности российских систем ПВО.

По подсчётам Маджумдара, на создание и закупку новейших боевых самолётов для нужд ВВС Соединённых Штатов были потрачены сотни миллиардов долларов.

Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit обошёлся бюджету в $45 млрд, а истребитель пятого поколения F-22 Raptor — в $67 млрд. Совокупная стоимость программы истребителя F-35 составляет $406 млрд, а бомбардировщика B-21 — $56 млрд.

Также Маджумдар предполагает, что Пентагон намеренно критикует российские средства ПВО, чтобы отбить у Турции желание приобрести комплекс С-400 «Триумф». В настоящее время два дивизиона этого ЗРК несут боевое дежурство в арабской республике на авиабазе Хмеймим и вблизи города Масьяф.

Комплекс «Панцирь» на авиабазе Хмеймим

РИА Новости

«Предпочли не наносить удар»

14 апреля западная коалиция во главе с США нанесла по Сирии удары под предлогом «возмездия за химатаку», которую правительственные войска якобы организовали в Восточной Гуте 7 апреля. По данным Минобороны РФ, из 103 ракет сирийские средства ПВО сбили 71.

Ракета западной коалиции, выпущенная по Сирии в ночь на 14 апреля

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© Matthew Daniels

В отражении атаки были задействованы ЗРК сирийской армии «Бук», «Оса», «Стрела-10», «Квадрат», С-200, произведённые в СССР, а также новейшие российские комплексы «Панцирь». Российские системы С-400 и С-300В-4 (размещены в Тартусе) западных ракет не сбивали.

Наибольшую эффективность продемонстрировали «Панцири», сбив 23 из 25 выпущенных коалицией ракет. «Буки» уничтожили 24 из 29 ракет. На счету ЗРК «Оса» 5 из 11 ракет, «Квадрата» — 11 из 21 ракеты, С-125 — 5 из 13 ракет. «Стрела-10» смогла сбить 3 из 5 ракет. Ни одной ракеты не ликвидировал только комплекс С-200.

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В Пентагоне отказались признавать факт результативной работы сирийских средств ПВО. 19 апреля представитель Минобороны США Дана Уайт заявила, что ракетная атака доказала «абсолютную неэффективность» советских и российских средств противовоздушной обороны в САР, включая С-400 и С-300В-4.

«После нашей операции Россия ошибочно заявила, что сирийские средства ПВО сбили значительное количество ракет, хотя на самом деле мы поразили все свои цели. Что касается ракет класса «земля — воздух», запущенных режимом Асада, то почти все эти пуски были произведены уже после того, как наши последние ракеты поразили цели», — сказала Уайт.

В этот же день представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что сирийские ПВО якобы «потерпели полную неудачу». В то же время он воздержался от негативных оценок российских зенитных комплексов.

Российские ЗРК в Сирии

РИА Новости

«В ходе атаки в пятницу ночью российские средства ПВО были приведены в состояние готовности. Они (русские) сканировали самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который находился в воздухе. Они предпочли не наносить удар, и я не могу строить догадки и предположения о том, почему они так поступили», — сообщил Маккензи.

По мнению Дейва Маджумдара, в реальности Пентагон обеспокоен мощью, которой обладают российские С-300, С-400 и ЗРК малого и среднего радиуса. Однако об опасности российских средств ПВО, как обратил внимание обозреватель The National Interest, говорится только тогда, когда Минобороны США просит денег на новые разработки ударных вооружений.

Осознание уязвимости

В беседе с RT директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов отметил, что заявления официальных лиц Пентагона носят провокационный характер. По его словам, американским военным не даёт покоя отсутствие необходимой информации о тактико-технических характеристиках (ТТХ) российских ЗРК. США прекрасно осознают уязвимость не только своих ракет, но и самолётов.

Американские истребители F-22 в небе над Сирией в районе реки Евфрат

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© Leonid Faerberg

«Напомню, что С-300 и С-400 находятся в Сирии для защиты российских военных объектов. Атака коалиции опасности для них не представляла. Если бы такая угроза возникла, то огонь был бы открыт. К тому же ракета комплекса С-400 слишком дорогая, чтобы сбивать ею западные ракеты. С этой задачей в Сирии прекрасно справились расчёты «Панцирей» и «Буков», — сказал эксперт.

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Кнутов пояснил, что «Триумф» в большей степени предназначен для отражения атаки новейших американских самолётов. Боевые машины были разработаны по технологии «стелс», которая призвана обеспечить максимальную малозаметность для российских радиолокационных станций. Однако ожидания Соединённых Штатов не оправдались.

«Исторически сложилось, что США опережали нас в сфере авиации. Это вызвано наступательным характером их доктрины. Но мы, чтобы нивелировать это отставание, создавали и продолжаем создавать более совершенные средства ПВО. На мой взгляд, текущая ситуация в Сирии ярко подтверждает данное утверждение», — заявил Кнутов.

Как предполагает собеседник RT, Пентагон готов устраивать в Сирии всевозможные провокации, чтобы вынудить Москву применить в бою С-400. Одной из них была атака 14 апреля. Именно поэтому Дана Уайт озвучила вывод, что российские средства ПВО якобы оказались неэффективными.