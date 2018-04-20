«Наша арифметика не беспочвенна»: Россия предъявит доказательства уничтожения в Сирии ракет США и их союзников
- Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2Э»
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Российские военные в ближайшее время представят доказательства того, что системы противовоздушной обороны Сирии уничтожили часть ракет, выпущенных Соединёнными Штатами и их союзниками по территории арабской республики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«У нашего Генерального штаба есть очень чёткая картина, мы наблюдали за всем происходящим в режиме реального времени, вживую, — сообщил министр в интервью РИА Новости. — И статистика, которую представили наши военные, — мы готовы за неё отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчёт, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро».
Россия заранее предупредила США, Великобританию и Францию о последствиях в случае, если в результате их действий пострадают военнослужащие РФ, подчеркнул глава МИД.
«Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Васильевич Герасимов чётко сказал, что если какие-то боевые действия так называемой коалиции нанесут ущерб российским военнослужащим, то мы будем жёстко и чётко отвечать. Причём будем рассматривать в качестве законных целей не только сами ракеты, но и носители. Это было сказано чётко и недвусмысленно», — отметил Лавров.
Повод для агрессии
Напомним, что вооружённые силы США, Франции и Великобритании в ночь на 14 апреля нанесли удар по Сирии. По военным и гражданским объектам было выпущено более 100 крылатых ракет. При этом 71 из них смогли перехватить средства ПВО правительственных войск арабской республики. Российские системы в отражении задействованы не были, однако военные РФ отслеживали ситуацию.
Обстрел продолжался около часа. В результате был уничтожен исследовательский центр в Дамаске. Помимо этого, как сообщал глава комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, на прицеле коалиции был командный пункт сил сирийской армии в районе Хомса.
Поводом к обстрелу для союзников послужили заявления о предполагаемой химической атаке, которая якобы была проведена правительственными силами Сирии в городе Дума 7 апреля. В подтверждение причастности сирийских властей к этому инциденту коалиция сослалась на ролик «Белых касок», где запечатлены «жертвы химотравления». Никакого расследования данного инцидента проведено не было. Эксперты ОЗХО просто не успели к тому времени добраться до района.
Действия США и их сторонников осудили в России и Китае. При этом в РФ ролик «Белых касок» назвали явно постановочным. Позднее выяснилось, что «жертвы» в кадре даже не знали, что происходит. К тому же местные врачи сообщили, что не зафиксировали у жителей симптомов химического отравления.
Данные на свой лад
Различия в данных по ракетному удару, которые приводят США и Россия, обусловлены отказом Соединённых Штатов оперировать реальными фактами, считают эксперты.
«Любая сторона, участвующая в военном конфликте, рассматривает итоги этого конфликта так, как ей удобно, — завышает потери противника, занижает свои потери», — пояснил RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
«Особенность современной политики Запада — тяга к сознательному искажению реальности. Коллективный Запад вместе с США, занимаясь внешней политикой, создаёт виртуальную реальность. Они говорят что-то про отравление химическим оружием, нанесение ударов, но всё это к реалиям не имеет никакого отношения», — отметил политолог.
По словам эксперта, непосредственно имеющим дело с ситуацией военным по обе стороны прекрасно известно о происходящем.
«И мы знаем, и они, какая ракета, в какую секунду, в каком месте, какой противоракетой была перехвачена. Однако то, что сейчас происходит, — это создание некого ложного образа, не требующего доказательств», — добавил собеседник RT.
С ним согласен и военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Утверждения Соединённых Штатов о достигнутых целях он назвал «новостями в стиле фейк».
«Данные различаются, скорее всего, по причине чисто психологической. Наша страна всегда старается давать информацию, основанную на данных объективного контроля, подтверждаемого фактами. К сожалению, западные политики, в том числе сотрудники Пентагона, оперируют новостями в стиле фейк. Если рассмотреть этот вопрос с технической точки зрения, ПВО Сирии способна сбить хотя бы часть ракет. Не бывает нулевого результата в подобных ситуациях, особенно в таких растянутых и массированных атаках», — рассказал эксперт RT.
Главное — умение управлять
Отметим, что в отражении удара участвовали средства противовоздушной обороны, произведённые ещё в СССР. Атаковали же сирийские объекты, как заверял ранее Дональд Трамп, самые современные и «умные» ракеты.
«В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», — заявляли в Минобороны России.
Тем не менее это никак не повлияло на эффективность действий Сирии, поскольку здесь, отметил Подберёзкин, немаловажно мастерство в управлении имеющимися системами.
«У Сирии на вооружении старые советские системы. Однако вопрос заключается в другом — кто и насколько грамотно этими системами управляет и насколько точно и эффективно выстроена тактика. Ведь умение управлять оружием не менее важно, чем обладать оружием», — сказал эксперт.
К тому же, по словам Подберёзкина, действия США и их союзников были предсказуемы и прямолинейны.
«Американцы достаточно предсказуемо подошли к нападению в том плане, в каких стратегических направлениях будут наноситься удары. Это было так очевидно, что все об этом знали. К тому же американцы растянули это удовольствие на целый час, что позволило сирийцам оперативно на всё реагировать. Так что 70% поражения — это очень высокий уровень эффективности действий сирийцев», — резюмировал политолог.