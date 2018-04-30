Трамп заявил, что выход США из ядерной сделки будет правильным сигналом для КНДР

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Выход США из соглашения по иранской ядерной программе будет правильным сигналом для КНДР, считает американский лидер Дональд Трамп.
Трамп заявил, что выход США из ядерной сделки будет правильным сигналом для КНДР
  • Reuters

«Я думаю, что это будет правильным сигналом для КНДР. Через семь лет срок действия этой сделки истечёт и Иран сможет двигаться дальше и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо. Семь лет — это завтра», — сказал Трамп.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе. 

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