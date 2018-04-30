Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с Нетаньяху действия Ирана на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху действия Ирана на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Лидеры обсудили угрозы и вызовы на Ближнем Востоке, в особенности проблемы, которые вызваны дестабилизирующими действиями иранского режима», — говорится в сообщении. Ранее Нетаньяху заявил, что стремление Ирана обрести ядерное оружие является «величайшей угрозой миру».