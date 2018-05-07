Эксперт прокомментировал реакцию Госдепа на высказывание Джулиани об иранском режиме

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Госдепартамента о том, что Рудольф Джулиани, который в настоящее время входит в группу юристов президента США Дональда Трампа, не может высказываться от имени нынешней американской администрации. Ранее Джулиани заявил, что Трамп якобы «привержен смене режима» в Иране.

«Когда мы говорим о США и их позиции, мы должны понимать, о ком мы говорим. Есть президент Трамп и его окружение, а есть те, кто занимается внешней политикой и международными отношениями: сотрудники Госдепа, Пентагона и другие должностные лица, которые отвечают по своему статусу за это. Президент Трамп и окружение занимаются вопросами, связанными с переизбранием и укреплением его позиций внутри государства, они часто делают заявления, которые основаны на их видении, которые могут иметь опосредованное отношение к государственным делам, например, заявление Джулиани о позиции США по иранской сделке. Оно сделано для определённой целевой аудитории, у доли иранцев, которые находятся в США, есть своя позиция, весьма критическая по отношению к действующему режиму в Иране. Это политическое заявление, направленное на создание электоральной базы и укрепление поддержки Дональда Трампа», — отметил Ярыгин.

Эксперт добавил, что такое заявление может не иметь отношения к реализации внешнеполитической линии, но связано, скорее всего, с тем, что иранская тема находится на пике обсуждения.

«Джулиани делает такое заявление, но делает не столько в отношении Ирана, сколько в отношении самого Трампа, его предвыборных обещаний. Всё еще сильна в США избирательная повестка. Трамп говорил во время своей предвыборной кампании, что будет разбираться с наследием Обамы и что иранская сделка ужасна, что она не соответствует политическим интересам США. Сотрудникам Госдепа или аналитическим центрам, которые оказывают экспертную поддержку, часто приходится либо опровергать такие заявления, либо уточнять что-то, выкручиваться», — заключил Ярыгин.

Ярыгин отметил, что «политическая недисциплинированность, которая наблюдается в США, связана с вопросами внутренней политики, а не внешней, и заявление Джулиани не означает, что он обладает инсайдерской информацией».

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщил, что Рудольф Джулиани, который в настоящее время входит в группу юристов президента США Дональда Трампа, не может высказываться от имени нынешней американской администрации.

6 мая адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер Дональд Трамп желает сменить власть в Иране.

Подробнее — в материале RT.