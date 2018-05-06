В Иране пригрозили ответными мерами в случае выхода США из ядерной сделки
«Если американцы решат выйти из СВПД, Исламская Республика Иран, несомненно, будет принимать меры, пропорциональные условиям, которые они хотят навязать, и заставит их сожалеть об этом решении», — цитирует его Press TV.
Iran ready to respond if US quits nuclear deal: Velayati https://t.co/qr0gBqx7nc— Press TV (@PressTV) 6 мая 2018 г.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране готовы к любому решению Соединённых Штатов в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий.