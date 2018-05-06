В Иране пригрозили ответными мерами в случае выхода США из ядерной сделки

Иранские власти примут ответные меры в случае выхода Соединённых Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил помощник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

«Если американцы решат выйти из СВПД, Исламская Республика Иран, несомненно, будет принимать меры, пропорциональные условиям, которые они хотят навязать, и заставит их сожалеть об этом решении», — цитирует его Press TV.

Iran ready to respond if US quits nuclear deal: Velayati https://t.co/qr0gBqx7nc — Press TV (@PressTV) 6 мая 2018 г.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране готовы к любому решению Соединённых Штатов в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий.