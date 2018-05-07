Макрон заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном может привести к войне

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если США решат выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, то это может привести к ядерной войне. Об этом сообщает Der Spiegel.

По мнению Макрона, в худшем случае президент США Дональд Трамп решит выйти из сделки без заключения последующего соглашения с Ираном. «Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война», — приводятся слова французского президента. При этом он добавил, что не считает целью Трампа развязывание конфликта. «Я не думаю, что Дональд Трамп хочет начать войну», — сказал Макрон. Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае прекращения действия ядерной сделки «выиграет только Иран».