Макрон заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном может привести к войне
По мнению Макрона, в худшем случае президент США Дональд Трамп решит выйти из сделки без заключения последующего соглашения с Ираном.
«Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война», — приводятся слова французского президента.
При этом он добавил, что не считает целью Трампа развязывание конфликта.
«Я не думаю, что Дональд Трамп хочет начать войну», — сказал Макрон.
Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае прекращения действия ядерной сделки «выиграет только Иран».