Джонсон заявил, что в случае отказа от ядерной сделки «выиграет только Иран»

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае прекращения действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе «выиграет только Тегеран». Об этом он написал в статье для The New York Times.

По его словам, «из всех вариантов, которые имеются для того, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие, этот договор имеет наименьшие недостатки».

Глава британского МИД добавил, что у СВПД есть недостатки, но он «убеждён, что их можно исправить».

Он призвал «не забывать, что это соглашение помогло избежать возможной катастрофы».

«Только Иран выиграет от отказа от ограничений на его ядерную программу», — заявил Джонсон.

Ранее посол Великобритании в США заявил, что Лондон намерен убедить Вашингтон остаться в ядерной сделке.