Хейли рассказала об отсутствии у США стремления сменить власть в Иране

Короткая ссылка
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что у американской стороны нет намерения сменить власть в Иране.

Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, все действия Вашингтона в отношении Ирана обусловлены заботой об иранском народе.

«Дело не в смене режима и не в том, кто следующий лидер. Всё дело в поддержке жителей Ирана и в том, что у них есть полное право быть услышанными правительством и полное право сменить его, если оно движется в неверном направлении», — указала она.

В мае адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер Дональд Трамп желает сменить власть в Иране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить