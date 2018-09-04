Хейли рассказала об отсутствии у США стремления сменить власть в Иране
Об этом сообщает ТАСС.
По её словам, все действия Вашингтона в отношении Ирана обусловлены заботой об иранском народе.
«Дело не в смене режима и не в том, кто следующий лидер. Всё дело в поддержке жителей Ирана и в том, что у них есть полное право быть услышанными правительством и полное право сменить его, если оно движется в неверном направлении», — указала она.
В мае адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер Дональд Трамп желает сменить власть в Иране.