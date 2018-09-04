Хейли рассказала об отсутствии у США стремления сменить власть в Иране

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что у американской стороны нет намерения сменить власть в Иране.

Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, все действия Вашингтона в отношении Ирана обусловлены заботой об иранском народе.

«Дело не в смене режима и не в том, кто следующий лидер. Всё дело в поддержке жителей Ирана и в том, что у них есть полное право быть услышанными правительством и полное право сменить его, если оно движется в неверном направлении», — указала она.

В мае адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер Дональд Трамп желает сменить власть в Иране.