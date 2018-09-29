Помпео объяснил закрытие консульства США в Басре
«Угрозы нашему персоналу и объектам в Ираке от властей Ирана, сил КУДС и ополчения, действующего при поддержке, под контролем и по указанию лидера сил КУДС Касема Сулеймани», — цитирует агенство Помпео.
Дипломат отмечает, что за последние 24 часа имели место случаи «непрямого огня со стороны ополченцев, направленного против генерального консульства в Басре и нашего посольства в Багдаде».
Ранее стало известно, что в США вышел указ об отзыве сотрудников американского консульства из иракской Басры.
12 сентября Соединённые Штаты пригрозили Ирану «быстрым и решительным ответом» в случае «продолжения поддержки атак» иракских протестующих на консульство в Багдаде.