Помпео объяснил закрытие консульства США в Басре

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что закрытие консульства США в Басре связано с повышенной угрозой со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для американских дипломатов. Об этом передаёт РИА Новости.

«Угрозы нашему персоналу и объектам в Ираке от властей Ирана, сил КУДС и ополчения, действующего при поддержке, под контролем и по указанию лидера сил КУДС Касема Сулеймани», — цитирует агенство Помпео.

Дипломат отмечает, что за последние 24 часа имели место случаи «непрямого огня со стороны ополченцев, направленного против генерального консульства в Басре и нашего посольства в Багдаде».

Ранее стало известно, что в США вышел указ об отзыве сотрудников американского консульства из иракской Басры.

12 сентября Соединённые Штаты пригрозили Ирану «быстрым и решительным ответом» в случае «продолжения поддержки атак» иракских протестующих на консульство в Багдаде.