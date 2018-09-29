США закрывают консульство в иракской Басре

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США отзывает сотрудников своего консульства в иракской Басре в связи с повышенной угрозой со стороны «поддерживаемых Ираном боевиков».

Об этом сообщает ABC news со ссылкой на соответствующий приказ.

Как заявила официальный представитель Госдепа, посольство США в Багдаде продолжит «предоставлять полный спектр консульских услуг для жителей Басры и её окрестностей».

Ранее США пригрозили Ирану «быстрым и решительным ответом» в случае «продолжения поддержки атак» иракских протестующих на консульство в Багдаде.

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