США закрывают консульство в иракской Басре

США отзывает сотрудников своего консульства в иракской Басре в связи с повышенной угрозой со стороны «поддерживаемых Ираном боевиков».

Об этом сообщает ABC news со ссылкой на соответствующий приказ.

NEW: U.S. orders departure of all U.S. government personnel from Consulate in Basra, Iraq, citing an increased threat from Iranian-backed militias. https://t.co/iDkxNowMRJpic.twitter.com/yd47lXqrmn — ABC News (@ABC) 28 de setembre de 2018

Как заявила официальный представитель Госдепа, посольство США в Багдаде продолжит «предоставлять полный спектр консульских услуг для жителей Басры и её окрестностей».

Ранее США пригрозили Ирану «быстрым и решительным ответом» в случае «продолжения поддержки атак» иракских протестующих на консульство в Багдаде.