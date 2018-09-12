США пригрозили Ирану «решительным ответом» за возможные нападения на дипломатов в Ираке

Соединённые Штаты пригрозили Ирану «быстрым и решительным ответом» в случае «продолжения поддержки атак» иракских протестующих на консульство США в Багдаде.

«В течение последних нескольких дней мы видим опасные нападения в Ираке, в том числе на консульство Соединённых Штатов в Басре и в отношении американского посольства в Багдаде», — говорится в сообщении Белого дома.

Там обвинили Иран в «бездействии» относительно протестов в Ираке, которые, по мнению Вашингтона, «поддерживаются финансово и снабжаются оружием» со стороны Тегерана.

«Соединённые Штаты привлекут к ответственности режим Тегерана за любую атаку, которая нанесёт ущерб нашему персоналу или объектам правительства Соединённых Штатов. Америка быстро и решительно даст ответ для защиты жизней американцев», — заявили в ведомстве.

Тысячи демонстрантов требуют от властей улучшения ситуации со снабжением Басры чистой питьевой водой и электричеством.

Волнения в городе Басра начались ещё в июле.