США пригрозили Ирану «решительным ответом» за возможные нападения на дипломатов в Ираке
«В течение последних нескольких дней мы видим опасные нападения в Ираке, в том числе на консульство Соединённых Штатов в Басре и в отношении американского посольства в Багдаде», — говорится в сообщении Белого дома.
Там обвинили Иран в «бездействии» относительно протестов в Ираке, которые, по мнению Вашингтона, «поддерживаются финансово и снабжаются оружием» со стороны Тегерана.
«Соединённые Штаты привлекут к ответственности режим Тегерана за любую атаку, которая нанесёт ущерб нашему персоналу или объектам правительства Соединённых Штатов. Америка быстро и решительно даст ответ для защиты жизней американцев», — заявили в ведомстве.
Тысячи демонстрантов требуют от властей улучшения ситуации со снабжением Басры чистой питьевой водой и электричеством.
Волнения в городе Басра начались ещё в июле.