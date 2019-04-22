Запретный баррель: цены на нефть подскочили до полугодового максимума

В понедельник, 22 апреля, мировые цены на нефть впервые за полгода превысили отметку $74 за баррель. Инвесторы опасаются полного прекращения поставок энергосырья из Ирана. Как ожидается, США могут объявить, что с 2 мая вводят санкции против всех государств, закупающих углеводороды у исламской республики. Согласно оценке аналитиков, действия Вашингтона приведут к росту котировок до $80 за баррель и поставят под удар выполнение сделки ОПЕК+. При этом, как отмечают эксперты, ситуация на мировом энергорынке положительно скажется на рубле и российском финансовом рынке.

Мировые цены на нефть в понедельник, 22 апреля, обновили полугодовые максимумы. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонной марки Brent выросла сразу на 3% и превысила отметку $74 за баррель. В последний раз аналогичное значение наблюдалось ещё 1 ноября 2018 года.

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По словам экспертов, главной причиной удорожания нефти на глобальном рынке стали опасения инвесторов по поводу полного прекращения поставок углеводородов из Ирана. Как ожидается, в понедельник госсекретарь США Майк Помпео объявит о планах Вашингтона отменить временное разрешение для ряда государств на покупку иранского энергосырья. Так, с 2 мая Штаты будут вводить ограничения против всех стран — импортёров нефти из исламской республики. Об этом 21 апреля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Напомним, 8 мая 2018 года Соединённые Штаты вышли из ядерной сделки c Ираном и объявили о восстановлении действия санкций против Тегерана. Основной пакет ограничений вступил в силу 5 ноября и распространяется на энергетический сектор и операции с центробанком республики.

Как ранее отмечали в Госдепартаменте США, основная цель санкций — свести к нулю доходы Тегерана от продажи нефти. При этом Белый дом дал отсрочку на полгода некоторым крупным импортёрам иранского энергосырья. Так, вплоть до начала мая 2019 года углеводороды у исламской республики могут свободно закупать Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Греция, Италия, Турция и Тайвань.

Как отмечают аналитики, по задумке американцев за этот срок партнёры Ирана должны были перестроить структуру своего импорта и в итоге всё равно отказаться от дальнейшего сотрудничества с Тегераном. Сейчас энергосырьё у исламской республики перестали закупать Греция, Италия и Тайвань. Об этом говорится в отчёте информационного портала TankerTrackers.

По подсчётам сервиса, после майского объявления о санкциях экспорт нефти и газового конденсата танкерами из Ирана менее чем за полгода упал на 62% — с 2,73 млн баррелей в сутки в апреле 2018 года до 1,02 млн в ноябре. Одновременно на мировом рынке можно было наблюдать рост цен на нефть до $87 за баррель.

Между тем, после объявленной Вашингтоном отсрочки главные энергетические партнёры Ирана с начала 2019 года решили максимально нарастить импорт энергосырья из страны до окончательного вступления санкций в силу. Так, по данным TankerTrackers, в марте Тегеран увеличил экспорт нефти и газового конденсата до 1,91 млн баррелей в сутки. При этом на долю Китая пришлось 47,5% поставок, Южной Кореи — 23%, Индии — 14,2%, Турции — 6,8%, а Японии — 6,2%.

Таким образом, как объяснил в интервью RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, в случае полного отказа государств от покупок иранской нефти в мае глобальный рынок может потерять порядка 1,5—2 млн баррелей углеводородов в сутки. Это, в свою очередь, приведёт к увеличению дефицита энергосырья и вновь спровоцирует рост цен выше $80 за баррель.

«Отмена послаблений заставит импортёров снова сократить поставки из Ирана. Мы считаем, что европейские страны, а также Япония и Южная Корея могут свести уровень импорта иранской нефти к нулю. Есть признаки подготовленных способов замены энергосырья из исламской республики на альтернативные источники из Африки и Австралии», — отметил Сабитов.

По словам аналитика, Индия и Китай также могут значительно снизить закупки углеводородов у Тегерана, но при этом не станут полностью отказываться от иранского энергосырья. В то же время, как отмечает эксперт, экспортные потери исламской республики всё равно скажутся на мировом рынке и спровоцируют рост цен.

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Согласно оценке экспертов, полное введение санкций против Тегерана заметно отразится на выполнении сделки ОПЕК+. Так, в новых условиях государства — участницы соглашения будут вынуждены заместить потерю иранских углеводородов и вновь начнут увеличивать добычу нефти. По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, такая ситуация снижает вероятность продления сделки ОПЕК+ до конца года.

«На наш взгляд, возможные действия США по усилению давления на Иран могут быть инструментом, направленным на подрыв кооперации ОПЕК+ как «силы» противопоставляющей себя Штатам на мировом рынке энергоносителей», — отметил в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Рекордный за полгода рост цен на нефть положительно сказался на российском фондовом и валютных рынках. На торгах Московской биржи 22 апреля курс доллара США снижался на 0,5% — до 63,73 рубля, а курс евро — на 0,55%, до 71,65 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 23 апреля составил 63,78 рубля за доллар и 71,72 рубля за евро.

Одновременно индекс Мосбиржи вырос на 0,7% — до 2580 пунктов, а индекс РТС прибавил 1% и впервые с марта 2018 года достиг отметки 1276 пунктов. В середине дня основными лидерами роста стали акции «РусГидро» (1,7%), «Роснефти» (1,47%), Сбербанка (1,4%) и ЛУКОЙЛа (1%).

Как полагает Антон Покатович, на фоне поддержки нефтяных цен курс доллара в ближайшее время будет оставаться вблизи уровня 63,3—64,5 рубля, а курс евро — 71,4—72,8 рубля.