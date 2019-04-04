«Метод манипуляции ценой»: почему США рекордно сократили закупки нефти у стран ОПЕК

С начала 2019 года танкерные перевозки нефти из стран ОПЕК в США сократились более чем в два раза. Эксперты объясняют такую ситуацию переориентацией арабских государств на Азию. При этом Вашингтон активно наращивает собственную добычу и всё меньше нуждается в зарубежном энергосырье. Аналитики считают, что своими действиями Штаты снижают глобальный спрос на нефть и намеренно оказывают давление на цены.

С начала 2019 года ОПЕК более чем в два раза сократила экспорт нефти в США. Так, если ещё в декабре 2018-го страны организации поставляли в Штаты на танкерах 1,76 млн баррелей энергосырья в сутки, то уже в январе объём сократился до 1 млн, а по итогам марта значение составило 698 тыс. баррелей в день. Об этом говорится в отчёте информационного портала TankerTrackers.

По подсчётам сервиса, с января Саудовская Аравия — крупнейший производитель углеводородов в ОПЕК — уменьшила объём ежемесячных поставок нефти танкерами в США почти на 36% — с 20,1 млн баррелей в декабре до 12,9 млн в марте.

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«Постепенное падение продаж нефти странами ОПЕК в США происходит по разным причинам: снижается добыча в Саудовской Аравии, государства Персидского залива в последнее время ориентируются на азиатские рынки, и, главное, полностью прекращены поставки в Штаты из Венесуэлы», — пояснил RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

В рамках соглашения ОПЕК+ с января по февраль Саудовская Аравия снизила производство нефти почти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом говорится в мартовском отчёте ОПЕК. Более того, по данным TankerTrackers, на сегодняшний день доля США в морских поставках нефти танкерами из королевства составляет лишь 5,1%, а таких стран Азии, как Япония и Китай, — 16,1% и 14,5% соответственно.

В конце января Вашингтон ввёл ограничения против крупнейшей нефтедобывающей компании Венесуэлы — Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). В общей сложности Штаты заблокировали активы корпорации на $7 млрд, а до конца 2019 года упущенная выгода PDVSA от ограничений составит порядка $11 млрд. В результате, по данным американского Управления энергетической информации (EIA), уже в середине марта Вашингтон полностью прекратил закупки нефти у Каракаса.

Примечательно, что, согласно статистике EIA, в декабре 2018 года в общей сложности США закупали у государств ОПЕК порядка 2,18 млн баррелей в день. Как следует из материалов ведомства, значение стало минимальным с 1986 года.

Согласно опросу аналитического агентства Gulf Intelligence, сегодня большинство (88%) топ-менеджеров энергетических компаний ОПЕК ожидают дальнейшего падения поставок нефти из стран картеля в Штаты.

Одним из главных факторов сложившейся ситуации стал уверенный рост добычи углеводородов в самих Штатах. Такой точки зрения придерживается начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

«Постепенно нефть из ОПЕК замещается собственными поставками. Только лишь с начала 2019 года США нарастили добычу с 11,7 млн до 12,2 млн баррелей в день. Импорт, в свою очередь, упал ниже 7 млн баррелей в сутки, тогда как в течение 2018 года он удерживался на уровне 8 млн баррелей в день», — пояснил RT эксперт.



Согласно оценке EIA, за последние десять лет объёмы добычи нефти в США увеличились почти на 120%. При этом, по словам Василия Карпунина, с 2014 года Штаты стабильно наращивают экспорт собственного энергосырья. Как пояснил эксперт, ещё во второй половине 2018 года Вашингтон в среднем поставлял за рубеж порядка 1,8—2,4 баррелей в сутки, а на сегодняшний день объёмы выросли до 3 млн баррелей в день.

Против всех

Как отмечают опрошенные RT аналитики, увеличение добычи нефти со стороны Вашингтона идёт вразрез с действиями государств — членов соглашения ОПЕК+. Напомним, для балансировки глобального энергорынка с января 2019 года Россия, Саудовская Аравия и другие страны — участницы договора снижают производство сырья на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

«Работа ОПЕК+ по восстановлению баланса на нефтяном рынке всё ещё далека от завершения. Даже на фоне санкций США против Ирана и Венесуэлы глобальные запасы энергосырья продолжали расти. Это говорит о том, что, возможно, странам соглашения потребуется увеличить сокращение добычи во второй половине 2019 года. Вашингтон же активно наращивает производство, и Штаты абсолютно не волнует, что с этим будут делать государства ОПЕК+», — отметил в беседе с RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов.

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Примечательно, что сокращение добычи углеводородов в рамках соглашения ОПЕК+ вызвало заметное удорожание нефти в мире. С начала 2019 года стоимость сырья эталонной марки Brent выросла почти на 30% — с $53 до $69—70 за баррель. Такой вывод следует из данных биржи ICE в Лондоне.

В то же время, как ранее заявлял Дональд Трамп, высокие цены на нефть невыгодны для американской экономики. Глава Белого дома неоднократно призывал государства ОПЕК нарастить производство энергосырья.

«Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти. Мировые рынки нестабильны, цена на нефть становится слишком высокой», — написал президент США 28 марта в Twitter.

На этом фоне рекордный рост производства углеводородов в Штатах и значительное сокращение импорта из государств ОПЕК может быть одним из инструментов США для искусственного занижения цен. Об этом в беседе с RT рассказала руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

«Учитывая растущие запасы углеводородов в стране, Штаты, как довольно крупный продавец на глобальном рынке, могут искусственно занижать стоимость сырья. Если Вашингтон будет покупать меньше нефти на внешнем рынке, глобальный спрос снизится, а это значит, что нефть подешевеет. Таким образом, снижение закупок энергосырья у ОПЕК — это всего лишь метод манипуляции ценой на нефть», — пояснила эксперт.

Конфликт на высоте

Согласно оценке Кати Френкель, в качестве дополнительного рычага давления на стоимость сырья США могут использовать ситуацию вокруг Голанских высот — спорной территории между Израилем и Сирией.

Напомним, 25 марта Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Страны Ближнего Востока выступили в поддержку Сирии и раскритиковали решение американского президента. Как заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт на министерском заседании в Тунисе, своими действиями США нарушают принципы мирового порядка, подрывают его основы.

«Отвергаем решение США по Голанам и поддерживаем право Сирии на их возвращение», — приводит телеканал Al Hadath выдержки из совместного коммюнике саммита ЛАГ.

Как пояснила Френкель, в случае обострения ситуации вокруг Голанских высот и ухудшения отношений между Вашингтоном и арабскими странами США могут дополнительно сократить импорт нефти из государств нефтекартеля. В этом случае участникам соглашения ОПЕК+ придётся дополнительно сокращать производство углеводородов для поддержания стоимости энергосырья.

«В этой гонке за цену на нефть ситуация с Голанскими высотами выглядит как повод дестабилизировать стоимость. США могут отказаться от нефти ОПЕК из-за территориального конфликта и специально спровоцируют снижение спроса на мировом рынке нефти. Тогда странам ОПЕК ничего не останется, кроме как снизить цены или ещё больше сократить уровень добычи нефти для балансировки мирового рынка», — заключила Френкель.