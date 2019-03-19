Летнее решение: смогут ли страны-нефтеэкспортёры договориться о заморозке добычи

Во вторник, 19 марта, цены на нефть демонстрировали неоднозначную динамику. К середине торгового дня котировки превысили отметку $68 за баррель и достигли максимального уровня за четыре месяца, но к вечеру вновь пошли на спад. Такую ситуацию эксперты связывают с заявлениями министров энергетики стран—участников соглашения ОПЕК+. Экспортёры сырья сообщили, что близки к стопроцентному выполнению сделки по сокращению добычи нефти и предложили перенести решение о дальнейшей заморозке производства с апреля на июнь. Какие изменения могут ожидать энергетический рынок к лету — в материале RT.

Стоимость нефти эталонной североморской марки Brent в первой половине дня 19 марта выросла почти на 1% и поднялась выше отметки $68 за баррель — до максимального значения с середины ноября 2018 года. Однако уже к вечерней торговой сессии цены откатились назад до уровня $67,4.

Сырьевые котировки начали активно расти накануне на фоне заявлений представителей мониторингового комитета ОПЕК+, заседание которого завершилось 18 марта в Баку.

Участники соглашения ОПЕК+ могут полностью выполнить свои обязательства уже до конца марта. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

«Думаю, что по итогам марта мы сможем увидеть 100% исполнения, сейчас оно близко к 90%», — цитирует ТАСС Халеда аль-Фалеха.

По словам министра, участники соглашения сохранят пониженный уровень добычи как минимум до конца июня, поскольку на мировом рынке все ещё имеются излишние запасы сырья.

«В ходе заседания мониторингового комитета информация о выполнении соглашения подтвердилась, а заявления, что некоторые участники сделки перевыполнят план, усилили позитивный импульс. Под действием соглашения ОПЕК+ профицит на нефтяном рынке снижается, а сезонный рост спроса в рамках подготовки к автомобильному сезону только подстегивает данный процесс», — пояснил RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что в феврале страны ОПЕК сократили добычу нефти на 240 тыс. баррелей в сутки и выполнили сделку на 94%. Государства, не входящие в ОПЕК, снизили производство на 51% от своих квот.

Россия полностью выполняет свои обязательства по сокращению добычи нефти и рассчитывает к концу марта — началу апреля достичь своей квоты в 228 тыс. баррелей в сутки. Такое заявление сделал министр энергетики Александр Новак.

«Мы движемся даже более быстрыми темпами, чем два года назад, когда достигли нужной цифры к концу апреля — началу мая. В этот раз мы достигнем своих показателей к концу марта — началу апреля, то есть на месяц раньше», — цитирует ТАСС Новака.

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Министр также уточнил, что к середине марта Россия сократила добычу на 140 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ договорились сократить ежесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей в декабре 2018 года. При этом участники нефтекартеля должны снизить производство углеводородов на 812 тыс. баррелей в сутки, а не входящие в организацию страны — на 383 тыс. баррелей.

Заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова не исключила, что влияние сделки ОПЕК+ на рост цен может оказаться краткосрочным.

«Если США смогут резко увеличить добычу и экспорт нефти, это станет помехой для дальнейшего роста котировок. Кроме того, Бразилия также планировала существенно нарастить добычу нефти в текущем году», — отметила в разговоре с RT Наталья Мильчакова.

По данным Управления энергетической информации США (EIA) в 2018 году в Штатах в среднем добывалось 10,95 млн баррелей в сутки. EIA прогнозирует, что в 2019 году добыча вырастет до 12,3 млн баррелей в сутки, в 2020-м — до 13,03 млн баррелей.

ОПЕК в своём мартовском отчёте также сообщила, что прогнозируемое увеличение спроса на нефть в 2019 году на уровне 1,2 млн баррелей в сутки окажется ниже, чем рост производства в государствах, не входящих в организацию. Нефтекартель повысил прогноз роста ежесуточной добычи сырья в этих странах до 2,24 млн баррелей.

Антон Покатович предположил, что даже с учётом 100-процентного выполнения сделки странами ОПЕК+, на рынке останется профицит сырья в размере 200—500 тыс. баррелей в сутки. По мнению эксперта, излишек будет полностью удалён с рынка к июню.

Отложить на потом

На апрельском министерском заседании нефтекартеля планировалось обсуждение возможных сроков продления заморозки добычи до конца 2019 года. Об этом ранее сообщил ТАСС со ссылкой на министра нефти Ирака Тамер аль-Гадбана.

Однако мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в Баку рекомендовал отменить заседание, посчитав, что в следующем месяце будет слишком рано принимать решение о сроках сделки.

Комитет предложил участникам соглашения определиться с добычей во втором полугодии на конференции ОПЕК, запланированной на 25 июня. До этого в мае состоится еще одна встреча мониторингового органа.

Наталья Мильчакова полагает, что из-за угрозы увеличения добычи нефти в США, соглашение ОПЕК+ будет действовать в течение всего 2019 года. По словам эксперта, дополнительную неопределённость на сырьевом рынке создают санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы.

«Ситуация в Иране и Венесуэле скажется на нефтяном рынке в ближайшие два — три месяца. Июньское заседание ОПЕК позволит экспортёрам точнее оценить расстановку сил на рынке. Думаю, что этом случае сделка по сокращению добычи будет продлена, поскольку фундаментально сбалансировать рынок удастся лишь в случае, если соглашение будет работать до конца года», — считает Антон Покатович.

К концу месяца аналитик прогнозирует рост нефтяных цен до $70 за баррель. Летом, после установления баланса на рынке, они могут достигнуть $75 и выше.