Сырьевой скачок: почему с начала 2019 года мировые цены на нефть выросли максимально за последние 10 лет

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Владимир Цегоев
За первые три месяца 2019 года нефть эталонной марки Brent на глобальном рынке подорожала сразу на 28% — до $68 за баррель. Последний раз аналогичные темпы роста за один квартал были зафиксированы в 2009 году в ходе завершения мирового финансового кризиса. По словам экспертов, наблюдаемое в последнее время увеличение стоимости сырья связано с действиями стран — участниц соглашения ОПЕК+, а также со значительным сокращением добычи углеводородов в Венесуэле. При этом, как отмечают аналитики, рост цен на энергорынке с начала года положительно отразился на динамике российской валюты. Как могут измениться нефтяные котировки и курс рубля до конца весны — в материале RT.
Сырьевой скачок: почему с начала 2019 года мировые цены на нефть выросли максимально за последние 10 лет
  • Reuters
  • © Regis Duvignau

В пятницу, 29 марта, мировые цены на нефть умеренно растут в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Так, в середине дня сырьё эталонной марки Brent подорожало на 1,45% — до $68,8 за баррель.

В целом с начала 2019 года котировки выросли почти на 28% (с $53 за баррель в декабре 2018-го). В результате такого резкого удорожания нефти с января по конец марта I квартал 2019 года может завершиться рекордным ростом цен за последние десять лет. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» Марк Гойхман. 

Как отмечает эксперт, последний раз похожую динамику можно было наблюдать во II квартале 2009 года. Тогда на фоне завершения мирового финансового кризиса с апреля по июнь цены выросли почти на 38% — с $50 до $69 за баррель.

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Главной причиной наблюдаемого в последнее время роста нефтяных цен опрошенные RT аналитики считают выполнение сделки ОПЕК+ государствами — экспортёрами углеводородов. Напомним, для балансировки глобального рынка энергосырья страны — участницы соглашения с 1 января снижают добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Согласно достигнутым договорённостям, участвующие в сделке государства ОПЕК должны сократить производство нефти на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей, а не входящие в картель страны — на 383 тыс., до 17,94 млн. России, в частности, необходимо снизить добычу углеводородов на 228 тыс. баррелей в день.

Как рассказал в беседе с RT аналитик QBF Денис Иконников, среди стран ОПЕК наиболее активно производство энергосырья сокращает Саудовская Аравия. Так, по данным мартовского отчёта нефтекартеля, с января по февраль королевство снизило добычу почти на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом Россия, как ожидается, полностью выполнит свою часть сделки уже к концу марта. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на полях Красноярского экономического форума, передаёт ТАСС.

Кроме того, по словам Марка Гойхмана, удорожание нефти с начала года также связано с резким падением экспорта энергосырья из Венесуэлы в связи с санкциями США. Напомним, в конце января Вашингтон ввёл ограничения против крупнейшей нефтедобывающей компании латиноамериканской страны — Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). 

В общей сложности Штаты заблокировали активы компании на $7 млрд. Более того, до конца 2019 года упущенная выгода PDVSA от санкций составит порядка $11 млрд. Об этом ранее заявлял советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. 

В результате, по данным американского Управления энергетической информации (EIA), уже в середине марта Вашингтон полностью прекратил закупки нефти у Каракаса. При этом, согласно статистике ОПЕК, общий объём производства нефти в Венесуэле с января по февраль снизился на 164 тыс. баррелей в сутки — до 1 млн баррелей в день.

Любопытно, что значительное снижение объёмов добычи в России, Саудовской Аравии, Венесуэле и других странах — экспортёрах углеводородов оказалось гораздо масштабнее, чем рост производства нефти в США. Как отмечает Денис Иконников, уже в конце февраля Соединённые Штаты обновили исторический рекорд и добывали порядка 12 млн баррелей в день, но при этом стоимость энергосырья в мире продолжала расти. По мнению Марка Гойхмана, дополнительным драйвером для роста цен могли стать действия американского центробанка.

«В I квартале проявилась мягкость Федрезерва США, который практически отказался от запланированного на 2019 год повышения процентных ставок. Это приводит к продлению периода действия относительно «дешёвых денег» на мировых рынках, что стимулирует спрос и цены на сырьё», — пояснил эксперт.

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Как полагают опрошенные RT аналитики, в ближайшие месяцы нефть продолжит дорожать на глобальном рынке. По словам Дениса Иконникова, главным фактором увеличения стоимости углеводородов по-прежнему будут оставаться действия ОПЕК+. Помимо этого, согласно оценке Марка Гойхмана, успешное завершение торговых переговоров между США и Китаем, а также рост спроса на бензин во время автомобильного сезона весной и летом могут дополнительно подтолкнуть мировые цены на нефть.

По мнению экспертов, основным препятствием для позитивной динамики котировок может стать замедление мировой экономики. Вместе с тем, как отмечает Денис Иконников, на сегодняшний день глобальный рынок энергосырья сбалансирован, до конца года цены будут оставаться в диапазоне $62—70 за баррель.

Валютная реакция

Рекордный рост мировых цен на нефть в I квартале 2019 года также положительно отразился и на динамике нацвалюты РФ. Так, в частности, 21 марта курс доллара впервые с августа 2018 года опускался ниже 64 рублей. При этом в целом с начала января российская валюта укрепилась по отношению к американской почти на 7,4% и на сегодняшний день торгуется в диапазоне 64—65 рублей за доллар.

«Увеличение стоимости нефти приводит к росту притока валюты в страну, доходов бюджета, улучшению платёжного баланса, а также ограничению инфляции. Кроме этого, на рубль также подействовала отсрочка рассмотрения новых санкций США, что вызывает дополнительный приток инвесторов в российские активы и прежде всего в облигации федерального займа (ОФЗ)», — отметил Марк Гойхман.

По данным Центробанка, с января по февраль объём иностранных вложений в российские ОФЗ вырос на 124 млрд рублей — до 1,914 трлн. При этом на начало марта доля зарубежных инвесторов на рынке госбумаг выросла рекордно за последние полгода и составила 25,9%.   

«В январе приток средств на рынок ОФЗ стал максимальным за последние пять лет, а приток денег на российский рынок акций был рекордным с января 2018 года. При этом к факторам укрепления валюты также можно добавить профицит бюджета и завершающийся в марте налоговый период — были рекордные покупки рублей со стороны компаний для уплаты налогов», — добавил Денис Иконников.

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Кроме того, в пользу заметного укрепления рубля в последние дни также сыграло и недолгое удешевление доллара к основным валютам на глобальном рынке. Так, 20 марта после решения ФРС США сохранить ставку до конца 2019 года индекс DXY резко пошёл вниз и достиг минимальной отметки за месяц — 95,2 пункта. Как отмечают эксперты, подобное долларовое ослабление в моменте позитивно сказалось на валютах развивающихся стран.

Как отмечает Марк Гойхман, в последние дни индекс американской валюты начал постепенно восстанавливаться на фоне рисков замедления мировой экономики. По оценке экспертов, в ближайшие месяцы показатель будет оставаться в диапазоне 95—98 пунктов и будет оказывать давление на валюты развивающихся стран.

Впрочем, согласно оценке Центрального банка РФ, на сегодняшний день российский валютный рынок остаётся самым стабильным среди развивающихся государств. Об этом, в частности, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на полях Международного финансово-банковского форума, передаёт ТАСС. На этом фоне, согласно оценке Марка Гойхмана, в апреле—мае курс доллара будет находиться в диапазоне 65—66 рублей.  

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