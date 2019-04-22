Турция отвергает односторонние решения США по санкциям против Ирана
- Reuters
«Решение США прекратить исключения из санкций по импорту нефти из Ирана не послужит миру и стабильности в регионе, оно нанесёт вред иранцам. Турция отвергает односторонние санкции и навязывание того, как строить отношения с соседями», — написал турецкий министр в Twitter.
Ранее США решили с начала мая не выводить другие страны из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Ирана.
Также помощник по нацбезопасности президента США Джон Болтон потребовал от Ирана «изменить своё поведение».