Турция отвергает односторонние решения США по санкциям против Ирана

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал решение США прекратить исключение других стран из списка нефтяных санкций против Ирана. По словам дипломата, Анкара отвергает такие шаги.
Турция отвергает односторонние решения США по санкциям против Ирана
  • Reuters

«Решение США прекратить исключения из санкций по импорту нефти из Ирана не послужит миру и стабильности в регионе, оно нанесёт вред иранцам. Турция отвергает односторонние санкции и навязывание того, как строить отношения с соседями», — написал турецкий министр в Twitter.

Ранее США решили с начала мая не выводить другие страны из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Ирана.

Также помощник по нацбезопасности президента США Джон Болтон потребовал от Ирана «изменить своё поведение»

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