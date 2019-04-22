Болтон потребовал от Ирана «изменить поведение»

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Помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон потребовал от Ирана «изменить своё поведение». Иначе Тегеран продолжит расплачиваться за свою «дестабилизирующую» активность в регионе, заявил он.
Болтон потребовал от Ирана «изменить поведение»
  • Reuters

«В сочетании с недавним признанием КСИР иностранной террористической организацией сегодняшнее объявление должно ясно донести решения США до Тегерана. Иранский режим должен понимать, что он обязан изменить своё поведение или продолжать платить высокую цену за свою дестабилизирующую активность, которая только вредит иранскому народу», — написал Болтон в Twitter.

Ранее стало известно, что США внесут КСИР в список террористических организаций.

Джон Болтон заявил, что этот шаг демонстрирует приверженность Вашингтона политике максимального давления на иранский режим.

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