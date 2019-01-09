«Идёт маневрирование»: почему Евросоюз ввёл новые санкции против Ирана

Совет ЕС принял решение о расширении санкций против спецслужб Ирана. Поводом стали обвинения со стороны Дании и Нидерландов. В «чёрный список» попала одна из структур Министерства разведки и безопасности исламской республики. По мнению экспертов, активность Амстердама и Копенгагена во многом объясняется их политической ориентацией на Вашингтон. Зачем Евросоюз ввёл новые санкции против ИРИ, разбирался RT.

Европейский союз ввёл новые санкции против Ирана. Об этом накануне написал глава датского МИД Андерс Самуэльсен в своём Twitter. Ограничения затронут спецслужбы исламской республики — в обновлённый список внесены дополнительно два физических лица и структурное подразделение иранского Министерства разведки и безопасности.

По мнению датской стороны, иранская разведка причастна к «преступным замыслам», которые планировалось осуществить в Европе. Как подчеркнул Самуэльсен, санкции являются «мощным сигналом ЕС» о том, что такое поведение неприемлемо в Европе.

Как сообщается в правительственном бюллетене ЕС, Совет Евросоюза расширил и продлил на год санкционный список, ведённый ещё в 2001 году.

«Два физических лица и одна структура — директорат внутренней безопасности Министерства разведки и безопасности Ирана — включены в антитеррористический список ЕС в ответ на предотвращенное покушение на убийство на территории Евросоюза», — цитирует текст документа ТАСС.

Также с антииранским заявлением выступил кабмин Нидерландов. На сайте правительства опубликован документ, в котором раскрываются причины введения санкций против ИРИ. Амстердам обвиняет иранскую сторону в причастности к атакам на европейской территории. Речь идёт об убийстве двух граждан Нидерландов иранского происхождения, критиковавших политику Тегерана. Нападения произошли в Алмере и Гааге в 2015 и 2017 годах соответственно.

В заявлении правительства утверждается, что нидерландские спецслужбы якобы располагают доказательствами причастности к этим нападениям иранских властей. Летом 2018 года иранский посол был вызван в МИД Нидерландов в связи с произошедшим, двое сотрудников иранского посольства были высланы из страны.

Тегеран отрицает свою причастность к этим покушениям. Как заявил 9 января официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, «Исламская Республика Иран в ответ на этот шаг в рамках ответных действий предпримет необходимые контрмеры»,— приводит слова дипломата РИА Новости.

Также в документе упоминаются обвинения, выдвинутые против Ирана французскими властями: в октябре 2018 года Париж обвинил иранские власти в подготовке теракта на территории Пятой республики против иранской оппозиции.

Теракт в иранском городе Ахвазе

AFP

© ALIREZA MOHAMMADI/ISNA

По утверждению французской стороны, спецслужбы ИРИ якобы планировали взорвать съезд оппозиционеров, проживающих в Европе. В причастности к организации покушения был обвинён иранский дипломат Асадалах Асади, работавший в Австрии. Поводом для расследования стало задержание в Бельгии иранской пары, у которой была найдена взрывчатка, — бельгийские власти поспешили тогда выступить с обвинениями в адрес Тегерана. Иранская сторона назвала выдвинутые против неё обвинения «американским заговором».

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Со своей стороны МИД Ирана вызвал в сентябре послов Нидерландов и Дании, а также временного поверенного в делах посольства Великобритании. Гендиректор управления делами Европы МИД Ирана высказал европейским дипломатам протест из-за нахождения на территории этих стран членов террористических структур, причастных к теракту в иранском городе Ахвазе, в результате которого погибло 29 человек.

Власти Дании не признают своей вины. Напротив, в конце октября Копенгаген выразил возмущение активностью иранских спецслужб в стране. По версии датской стороны, арестованный в конце октября гражданин Норвегии иранского происхождения готовил покушение на лидера датского отделения «Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза» (ASMLA). Группировка добивается отделения от ИРИ провинции Хузестан и ведёт террористическую войну на территории республики. В частности, именно она взяла на себя ответственность за теракт в сентябре 2018 года в Ахвазе.

Впрочем, аргументы Тегерана не произвели впечатления на датские власти, которые заявили, что будут добиваться введения против Ирана новых европейских санкций.

«Проамериканская позиция»

Тот факт, что Дания нагнетает напряжённость в отношениях с Ираном не вызывает удивления у экспертов. Иран — один из ключевых противников США, американская администрация называет Тегеран в числе основных угроз национальной безопасности. Как отмечают эксперты, Копенгаген является последовательным проводником американской политической линии в Европе, идя порой против общеевропейской позиции. Характерный пример — попытки датской стороны заблокировать строительство второй ветки газопровода «Северный поток» вопреки точке зрения ФРГ и других стран Евросоюза.

Датские политики вторят американским и британским коллегам, используя в своей риторики тезисы о «российской угрозе», а также активно поддерживают антииранский курс.

Активность Дании и Нидерландов, инициировавших новые санкции против Ирана, диссонирует с общим настроем европейского сообщества, отмечают эксперты. По словам политолога, востоковеда Каринэ Геворгян, скорее всего, за действиями Дании и Нидерландов может стоять пусть и непрямое, но давление США.

«Этому также способствует то, что объём экономических отношений Дании и Ирана невелик, основное сотрудничество ведётся ИРИ с такими странами как Италия, Германия и Франция. Дания даже в самом Евросоюзе занимает особое положение и особую позицию, факторов много, но очевидно, что она идёт в кильватере Вашингтона», — пояснила эксперт в интервью RT.

Похожей точки зрения придерживается заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов. Как пояснил эксперт в беседе с RT, Дания давно занимает «явную проамериканскую, проатлантическую позицию».

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен

Reuters

© Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

«Дания владеет Гренландией и Фарерскими островами, это связывает страну с Северной Атлантикой», — пояснил Воронов.

Проявляет заметные предпочтения по отношению к США и Амстердам. Например, недавно власти Нидерландов отказались поддержать проект единой европейской армии, с которым выступил ранее Париж. Глава правительства Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что для его страны ключевым гарантом безопасности остается Североатлантический альянс.

Вашингтон ожидаемо одобрил решение о введении антииранских санкций ЕС. Как написал накануне в Twitter американский госсекретарь Майкл Помпео, США «решительно поддерживают» санкции, которые являются «ясным сообщением» Ирану о недопустимости терроризма.

Введение европейских санкций против ИРИ состоялась на фоне заявлений американской администрации об усилении давления на Тегеран. Выступая 8 января на пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади в Аммане, Помпео подчеркнул, что США удвоят эти усилия уже в ближайшие дни, и не только в дипломатической, но и в торговой плоскости.

Напомним, в мае прошлого года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из СВПД — соглашения, согласно которому с иранской стороны были сняты экономические санкции в обмен на отказ от оружейной ядерной программы. Демарш Вашингтона вызвал недоумение у других участников сделки, которые заявили о своей приверженности соглашению.

Однако Соединённые Штаты на этом не остановились. Согласно принятому ранее в США закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), американские власти наделили себя правом вводить ограничения второго порядка против стран, сотрудничающих с «подсанкционными» режимами.

Главным образом эти санкции направлены против европейских компаний, успевших восстановить деловые связи с иранскими партнёрами после вступления в силу СВПД. Как отмечают эксперты, европейские страны заинтересованы в поставках иранских энергоносителей. Со своей стороны Тегеран испытывает потребность в поставках высокотехнологичной продукции, такой как пассажирские лайнеры — в 2016 году республика заключила контракт на поставку более 100 самолётов Airbus. Однако Вашингтон заблокировал этот контракт, воспользовавшись тем фактом, что часть комплектующих Airbus производится при участии США.

«Политическая игра»

Действия американской администрации вызвали большое недовольство в Евросоюзе. Комментируя в мае 2018 года шаги Вашингтона, официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил о готовности ЕС пожаловаться на США в ВТО. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр и вовсе сравнил политику американской стороны с попытками взять на себя роль жандарма по отношению к другим государствам.

Евросоюз предпринимает попытки защитить европейский бизнес от американского давления, чтобы сохранить выгодные контакты с ИРИ. В прошлом году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер даже анонсировал запуск специального механизма для защиты от санкций США.

Иранский нефтяной танкер

AFP

© ATTA KENARE

В сентябре 2018 года страны-участницы СВПД сообщили о намерении создать финансовый инструментарий для ведения расчётов с иранской стороной в обход санкций США. Переговоры на министерском уровне состоялись на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, участники встречи подчеркнули, что санкции второго порядка, применяемые США, носят нелегитимный характер.

Эти планы поддержал и Евросоюз. По словам европейского министра иностранных дел Федерики Могерини, решение о необходимости работать в этом направлении уже принято. Кроме того, в октябре изданию Financial Times стало известно о намерении глав финансовых ведомств стран-членов ЕС обратиться к американскому коллеге Стивену Мнучину с требованием не отключать Иран от международной платёжной системы SWIFT.

По мнению экспертов, вводимые сейчас против Ирана санкции ЕС являются элементом политической игры, которую ведут ключевые европейские страны с Вашингтоном, и не нанесут большого вреда ИРИ. Как пояснила Каринэ Геворгян, для Ирана эти санкции вряд ли станут серьёзным ударом, у иранцев сейчас достаточно других проблем.

«Если бы ограничения касались финансового сектора, экономических отношений, тогда это вызвало бы большую озабоченность Тегерана, но санкции затрагивают персонально спецслужбы — это не нанесёт большого вреда государству», — считает эксперт.

По мнению Константина Воронова, хотя страны, инициировавшие эти санкции, всерьёз рассчитывали «наказать» Тегеран, на общеевропейском уровне эту инициативу могут использовать, чтобы попытаться смягчить политику США. Сейчас Евросоюз может занять более выгодное положение в переговорах с Вашингтоном, который выступает за тотальные санкции против Ирана. Удовлетворит ли США эта уступка ЕС, зависит от Трампа, который занимает бескомпромиссную позицию по иранскому вопросу, считает Воронов.

«Сейчас идёт маневрирование, игра между основными игроками по иранской тематике, чем она закончится пока неясно. Европа не хочет терять иранский рынок и будет за него бороться», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, в Европе считают, что жёсткие антииранские санкции могут иметь негативные последствия не только экономического, но и политического плана. Например, в ЕС не исключают, что экономический кризис может спровоцировать новую революцию в Иране, по итогам которой к власти придут непереговороспособные силы. Учитывая общую военно-политическую напряжённость в ближневосточном регионе, европейцы считают опасной тактику прямого давления на Тегеран, добавил Воронов.

«Если бы какие-то страны, та же Дания или Нидерланды, — предложили бы ввести более масштабные санкции против Ирана, такая инициатива вряд ли нашла бы поддержку на общеевропейском уровне», — подытожил эксперт.