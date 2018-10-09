СМИ: ЕС намерен убедить США не отключать Иран от SWIFT

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Министры финансов стран Европейского союза собираются убедить администрацию США отказаться от планов по отключению Ирана от международной платёжной системы SWIFT.
СМИ: ЕС намерен убедить США не отключать Иран от SWIFT
  • Reuters

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что свою позицию представители ЕС намерены озвучить министру финансов США Стивену Мнучини на ежегодной встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Индонезии на острове Бали, которая состоится на этой неделе.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал о разработке альтернатив платёжной системе SWIFT в Европе.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал заявление Мааса.

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