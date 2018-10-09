СМИ: ЕС намерен убедить США не отключать Иран от SWIFT
- Reuters
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что свою позицию представители ЕС намерены озвучить министру финансов США Стивену Мнучини на ежегодной встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Индонезии на острове Бали, которая состоится на этой неделе.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал о разработке альтернатив платёжной системе SWIFT в Европе.
Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал заявление Мааса.