СМИ: ЕС намерен убедить США не отключать Иран от SWIFT

Министры финансов стран Европейского союза собираются убедить администрацию США отказаться от планов по отключению Ирана от международной платёжной системы SWIFT.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что свою позицию представители ЕС намерены озвучить министру финансов США Стивену Мнучини на ежегодной встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Индонезии на острове Бали, которая состоится на этой неделе.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал о разработке альтернатив платёжной системе SWIFT в Европе.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал заявление Мааса.