Эксперт прокомментировал заявление главы МИД Германии о разработке альтернатив SWIFT в Европе

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Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о разработке альтернатив платёжной системе SWIFT в Европе.
Эксперт прокомментировал заявление главы МИД Германии о разработке альтернатив SWIFT в Европе
  • © Reuters

«Конечно, и Франция, и Германия вполне в технических силах это сделать, и финансово тоже», — сказал Суздальцев.

По его словам, нужно, чтобы такая система действовала параллельно с системами, контролируемыми США.

Как считает эксперт, отдельно такого проекта не будет, потому что мировая экономика едина.

«Надо понимать, что даже если есть расхождения в отношении сделки с Ираном, естественно, большие интересы Франции и Германии, конечно, в рынке американском. Это всё будет сделано осторожно», — пояснил он.

Ранее директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов оценил в беседе с ФАН слова Мааса о необходимости пересмотреть внешнюю политику в отношении США.

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