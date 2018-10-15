«Амстердам потерял авторитет»: Нидерланды обвинили Россию в провокациях на учениях НАТО в Арктике

В Нидерландах полагают, что российские корабли и истребители «провоцируют» британских и голландских военных в Арктике. Об этом заявил начальник управления операций морской пехоты страны генерал Джефф Мак Мутри. Ранее о «российской угрозе» в регионе также говорил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Как отметили в Госдуме, Россия контролирует учения альянса в рамках международного права, а Нидерланды и их партнёры стремятся поддержать в информационном поле идею об «агрессивности» России.

Амстердам обвинил Россию в «провокациях» в ходе учений НАТО в Арктике. По словам начальника управления операций морской пехоты Нидерландов Джеффа Мак Мутри, российские военные корабли и самолёты якобы пытаются провоцировать британских и голландских военных.

«Например, когда мы начинаем упражнения в рамках нашей программы противоракетной обороны, мы видим больше российских кораблей, чем обычно, и они подходят к нам ближе, чем в прошлые десятилетия», — цитирует Мак Мутри The Telegraph.

По его словам, российские корабли хотят «сделать своё присутствие видимым».

«Мы также видим, как российские истребители приближаются к нашим военным кораблям, чтобы показать своё присутствие», — добавил генерал, отметив, что такие действия можно назвать «провокацией».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT подчеркнул, что действия России полностью соответствуют международным нормам.

«Мы, как страна-наблюдатель, имеем право находиться в соответствующей зоне и контролировать ход учений. Если им это не нравится — их проблемы, это международное право позволяет делать. Они также контролируют наши учения. Как ещё можно наблюдать учения в Арктике?» — заметил депутат.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что подобные заявления связаны с намерением подчеркнуть в информационном пространстве идею о «некоей агрессивности» России.

«Подобного рода мероприятия проходят и с нашей стороны, и с их, проходит мониторинг. Мы тоже беспокоимся, чтобы эти учения не вышли за формат объявленных характеристик. Это естественный процесс, но они стараются из него сделать некий информационный повод для того, чтобы ещё раз очернить Россию», — сказал военный политолог в разговоре с RT.

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«Попытка пересмотреть границы»

В марте главнокомандующий силами НАТО в Европе Кёртис Скапарротти признал отставание США от России в Арктике. При этом он заявил, что в ближайшие два-три года у РФ появится возможность контролировать Северный морской путь.

В конце сентября министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о новой оборонной стратегии в Арктическом регионе, которая задумана как противостояние «угрозе со стороны России». По его словам, Москва «заявляет о своих претензиях и милитаризует регион».

В ответ в посольстве России в Лондоне призвали британские власти «реализовывать свои амбиции в других областях».

«Ничем не оправданные планы наращивания Великобританией военного присутствия у непосредственных границ России повлекут за собой лишь создание никому не нужной напряжённости», — подчеркнули в дипмиссии.

Дипломаты отметили, что Россия и другие арктические страны рассматривают регион в качестве пространства для конструктивного взаимодействия.

«Мы понимаем, чем сегодня Арктика интересует в том числе страны НАТО. Это арктические шельфы, нефтяные запасы, попытка пересмотреть границы. Россия закрепилась в Арктике очень серьёзно, никакие учения не сдвинут нас оттуда», — пояснил Шерин.

Кошкин также считает, что у России большая территория в Арктике, на которой необходимо обеспечивать безопасность.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы где-то что-то подсматривать, чтобы что-то себе урвать. У нас нет такой необходимости. Однако Нидерландам хотелось бы нам приписать такие стяжательские качества», — полагает эксперт.

«Потеряли авторитет»

14 октября глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что её страна ведёт «кибервойну» с Россией.

«Да, это тот случай», — ответила она на вопрос, можно ли охарактеризовать ситуацию между Нидерландами и Россией как «кибервойну».

«Люди пытаются различными способами вмешаться в нашу жизнь, повлиять на нашу демократию. Мы должны избавиться от наивности в этой области и принять меры», — цитирует министра Sputnik.

Ранее власти Нидерландов выслали из страны россиян, которые якобы прибыли в штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия «с разведывательной миссией». Власти страны заявили, что предотвратили «кибератаку» на организацию, и вручили ноту протеста российскому послу в связи с якобы попытками взломать серверы ОЗХО. 8 октября российский МИД передал ответную ноту.

Как пояснил министр иностранных дел России Сергей Лавров, россияне находились в Нидерландах в «рутинной поездке», когда их задержали и без объяснений попросили покинуть страну.

В МИД отметили, что изъятые у россиян технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольства.

Комментируя обвинения в адрес РФ, постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин назвал такие заявления беспочвенными.

«Видим в этом грубую провокацию, направленную на то, чтобы загнать Россию в угол в отместку за её активную позицию по недопущению дальнейшей политизации ОЗХО», — подчеркнул он.

По словам Шерина, в случае с обвинениями в адрес России Нидерланды выступают в качестве «страны для озвучивания».

«Нидерланды потеряли всяческий авторитет на международной арене, и все их заявления — это не более чем пустота. После того как Нидерланды обвиняли Россию в каких-то хакерских атаках, после того как они присоединяются к различным обвинениям, хотя это их не касалось… Это не самая крупная держава в мире и тем более в НАТО», — заключил парламентарий.