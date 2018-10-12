Шульгин назвал грубой провокацией обвинения в подготовке Россией кибератаки на ОЗХО

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Обвинения в адрес Москвы в подготовке хакерской атаки на ОЗХО не имеют под собой никакого основания, заявил постоянный представитель России при организации Александр Шульгин.
Шульгин назвал грубой провокацией обвинения в подготовке Россией кибератаки на ОЗХО

    «Мы в своём выступлении дали оценку этим заявлениям как совершенно беспочвенным, видим в этом грубую провокацию, направленную на то, чтобы загнать Россию в угол в отместку за её активную позицию по недопущению дальнейшей политизации ОЗХО», — сказал он в эфире Ruptly.

    Комментируя обвинения, выдвинутые против конкретных россиян, Шульгин сказал, что в апреле технические специалисты приезжали в Нидерланды, чтобы проверить безопасность коммуникационных систем посольства.

    «Это совершенно обычная, нормальная вещь», — отметил дипломат.

    Ранее МИД России выступил против наделения техсекретариата ОЗХО функцией обвинения.

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