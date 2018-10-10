МИД России выступил против наделения техсекретариата ОЗХО функцией обвинения

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В МИД России рассчитывают, что участники Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не допустят, чтобы технический секретариат организации получил функции определения виновных в инцидентах с отравляющими веществами.
МИД России выступил против наделения техсекретариата ОЗХО функцией обвинения
  • Reuters

Об этом заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями ведомства Владимир Ермаков на заседании комитета Генассамблеи ООН. 

По его словам, Москва расценивает такие попытки как крайне деструктивные для режима КЗХО (Конвенции по запрещению химического оружия).

«Рассчитываем, что государства, проводящие независимую политику на международной арене, со всей серьёзностью оценят происходящее в ОЗХО и на предстоящей обзорной конференции КЗХО выступят против претворения в жизнь столь одиозных и разрушительных для всей системы ООН решений», — цитирует дипломата пресс-служба МИД.

Ранее президент России Владимир Путин назвал недопустимой политизацию ОЗХО.

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