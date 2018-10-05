Путин и Моди назвали недопустимой политизацию ОЗХО

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в совместном заявлении отметили недопустимость политизации деятельности Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Как заявили в пресс-службе Кремля, страны подтвердили намерение содействовать усилиям и инициативам, направленным на укрепление роли Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия.

Также Путин и Моди подчеркнули недопустимость «политизации деятельности» ОЗХО.

«Индийская сторона приветствовала досрочное завершение российской стороной процесса полного уничтожения своих запасов химического оружия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на переговорах Путина и Моди был подписан контракт на поставку С-400 «Триумф».

Осенью 2017 года в МИД России заявили о намерении противодействовать политизации ОЗХО.