Путин и Моди назвали недопустимой политизацию ОЗХО

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Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в совместном заявлении отметили недопустимость политизации деятельности Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
Путин и Моди назвали недопустимой политизацию ОЗХО
  • © Reuters

Как заявили в пресс-службе Кремля, страны подтвердили намерение содействовать усилиям и инициативам, направленным на укрепление роли Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия.

Также Путин и Моди подчеркнули недопустимость «политизации деятельности» ОЗХО.

«Индийская сторона приветствовала досрочное завершение российской стороной процесса полного уничтожения своих запасов химического оружия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на переговорах Путина и Моди был подписан контракт на поставку С-400 «Триумф».

Осенью 2017 года в МИД России заявили о намерении противодействовать политизации ОЗХО.

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