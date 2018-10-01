В посольстве России ответили на заявление Британии о стратегии в Арктике

Посольство России в Великобритании прокомментировало заявления британского министра обороны Гэвина Уильямсона о новой оборонной стратегии в Арктике в связи с «российской угрозой».

«Призываем официальный Лондон, в последнее время активно продвигающий концепцию «Глобальной Британии», реализовывать свои амбиции в других областях. Ничем не оправданные планы наращивания Великобританией военного присутствия у непосредственных границ России повлекут за собой лишь создание никому не нужной напряжённости», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

Там отметили, что Россия и другие арктические страны рассматривают регион в качестве пространства для конструктивного взаимодействия.

«Там нет и не должно быть потенциала для конфликтов», — заключили в посольстве.

Ранее Гэвин Уильямсон объявил о новой оборонной стратегии в Арктическом регионе, которая задумана как противостояние «угрозе со стороны России».