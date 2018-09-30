Уильямсон объявил о новой стратегии Британии в Арктическом регионе
- globallookpress.com
«Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сегодня объявил о новой оборонной арктической стратегии, признавая тем самым расширение региональных возможностей и усиление угроз», — цитирует сообщение британского Минобороны РИА Новости.
Отмечается, что стратегия расширит обязательства Британии в рамках НАТО, а в 2019 году четыре британских самолёта впервые начнут патрулировать воздушное пространство Исландии.
«Россия с большим числом подлодок, работающих подо льдами, и намерением построить более 100 объектов заявляет о своих претензиях и милитаризует регион. Мы должны быть готовы противостоять всем угрозам по мере их возникновения», — говорится в заявлении Уильямсона.
Ранее Уильямсон рассказал о планах разместить в Норвегии 800 военнослужащих в рамках «арктической стратегии».