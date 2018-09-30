Уильямсон объявил о новой стратегии Британии в Арктическом регионе

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о новой оборонной стратегии в Арктическом регионе, которая задумана как противостояние «угрозе со стороны России».
Уильямсон объявил о новой стратегии Британии в Арктическом регионе
  • globallookpress.com

«Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сегодня объявил о новой оборонной арктической стратегии, признавая тем самым расширение региональных возможностей и усиление угроз», — цитирует сообщение британского Минобороны РИА Новости.

Отмечается, что стратегия расширит обязательства Британии в рамках НАТО, а в 2019 году четыре британских самолёта впервые начнут патрулировать воздушное пространство Исландии.

«Россия с большим числом подлодок, работающих подо льдами, и намерением построить более 100 объектов заявляет о своих претензиях и милитаризует регион. Мы должны быть готовы противостоять всем угрозам по мере их возникновения», — говорится в заявлении Уильямсона.

Ранее Уильямсон рассказал о планах разместить в Норвегии 800 военнослужащих в рамках «арктической стратегии».

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