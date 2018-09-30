Великобритания планирует отправить в Норвегию 800 военнослужащих

Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон рассказал газете Telegraph о планах разместить в Норвегии 800 военнослужащих в рамках «арктической стратегии».

Отмечается, что также планируется организовать базу на севере Норвегии. Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко и Уильямсон обсудили перспективы усиления антироссийских санкций.