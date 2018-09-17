В Минобороны Британии заявили о намерении продолжить оказывать помощь Украине

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отметил, что Лондон оказывал и продолжит оказывать помощь Украине в защите её территориальной целостности. Об этом он заявил по итогам встречи с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком.

«Мы придерживаемся наших обязательств и будем с вами, пока существует опасность... Мы не позволим разрушить наши общие ценности. Ваша безопасность — это безопасность и Великобритании», — цитирует министра пресс-служба Минобороны Украины.

Уильямсон также отметил, что британские военнослужащие подготовили более 9,5 тыс. военнослужащих ВСУ.

«Мы верим в толерантность, справедливость и свободу слова. Наши две страны вместе сталкиваются с одинаковыми угрозами. Сегодня вы живёте на линии фронта, но вы не в одиночку с этой проблемой», — добавил он.

В июне спикер Верховной рады Андрей Парубий во время визита в Британию предложил парламенту создать межпарламентскую группу по противодействию «российской агрессии».

Он также поблагодарил власти страны за помощь Украине, в том числе за «активное участие британских инструкторов в обучении украинских военных, которые противостоят российской агрессии».